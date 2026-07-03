Τα έργα ανακαίνισης και συντήρησης στο Παναθηναϊκό Στάδιο ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη και η εικόνα του θα είναι τελείως διαφορετική, με την ολοκλήρωσή τους.

Οι μπουλντόζες έχουν πιάσει ήδη δουλειά στο Παναθηναϊκό Στάδιο, για τις εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης. Το εμβληματικό στάδιο στη νέα του μορφή θα είναι εντελώς διαφορετικό, με πίστα στίβου και στόχο τη διεξεγωγή διεθνών συναντήσεων.

Τα έργα της ανακαίνισης υλοποιεί η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με τη χρηματοδότηση εξ ολοκλήρου της εταιρείας Capital Maritime & Trading Corp. του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Η πρώτη φάση των εργασιών αφορά την ολική αντικατάσταση του ταρτάν του στίβου, το οποίο, έπειτα από πολλά χρόνια συνεχούς χρήσης και φιλοξενίας σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων και καθημερινών προπονήσεων, είχε φθαρεί σημαντικά. Ο νέος τάπητας είναι γερμανικής κατασκευής, θα είναι στα χρώματα της ελληνικής σημαίας και είναι πιστοποιημένος από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου για αγώνες κατηγορίας Diamond league.

Οι παρεμβάσεις δεν θα σταματήσουν στο ταρτάν. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αντικατάστασής του, έχει προγραμματιστεί ο εκτεταμένος καθαρισμός των μαρμάρων του Καλλιμάρμαρου, με απόλυτο σεβασμό στον ιστορικό χαρακτήρα του μοναδικού αυτού μνημείου, ώστε να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο η απαράμιλλη ομορφιά και η διαχρονική του λάμψη.

Επίσης θα γίνει εγκατάσταση νέου σύγχρονου συστήματος φωτισμού, το οποίο θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τη λειτουργικότητα και την αισθητική του Σταδίου, εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες για αθλητές, επισκέπτες και διεθνείς διοργανώσεις.