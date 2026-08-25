Το Παναθηναϊκό Στάδιο λάμπει περισσότερο, συνεχίζονται οι εργασίες στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο

Μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες καθαρισμού των μαρμάρων στο Παναθηναϊκό Στάδιο, παράλληλα σημαντικές παρεμβάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Αθηνών.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις εργασίες αναβάθμισης σε δύο εμβληματικές αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας, το Παναθηναϊκό Στάδιο και το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Αθηνών, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και την περαιτέρω ανάδειξη της αθλητικής τους κληρονομιάς.

Στο Παναθηναϊκό Στάδιο, οι εργασίες προχωρούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό και η εικόνα του ιστορικού χώρου αλλάζει καθημερινά. Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση ο καθαρισμός των μαρμάρων στη Σφενδόνη του Σταδίου, μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία που αναδεικνύει τη μοναδική λάμψη του μνημείου.

Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν ως τις 7 Σεπτεμβρίου, για να είναι έτοιμο στις 10 Σεπτεμβρίου, στην Τελετή Αφής και Παράδοσης της Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026 και ήδη η διαφορά είναι εμφανής.

Τα τμήματα που έχουν καθαριστεί ξεχωρίζουν εντυπωσιακά από τα υπόλοιπα μάρμαρα, τα οποία θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες, αποκαλύπτοντας σταδιακά την αυθεντική τους όψη.

Παράλληλα, o νέος ελαστικός τάπητας στίβου έχει ήδη τοποθετηθεί σε ποσοστό περίπου 80%, δίνοντας στο Καλλιμάρμαρο μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη αγωνιστική επιφάνεια, αντάξια της ιστορίας και της διεθνούς του ακτινοβολίας, προκειμένου να φιλοξενεί αγώνες Diamond League.

Oλες οι εργασίες στο Καλλιμάρμαρο, γίνονται χάρη στην οικονομική στήριξη της εταιρείας Capital Maritime, συμφερόντων του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη.

Την ίδια ώρα, σημαντικές παρεμβάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Αθηνών, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων που υπηρετούν τον ελληνικό αθλητισμό και τις επόμενες γενιές αθλητών.

Το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο που ανακαινίζεται από τα θεμέλια, θα είναι έτοιμο να παραδοθεί για χρήση στις Εθνικές Ομάδες κολύμβησης και πόλο το καλοκαίρι του 2027, με τη στήριξη της Εθνικής Τράπεζας.



