Ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος θα αγωνίζεται και του χρόνου στον Παναθηναϊκό, αφού ανανέωσε τη συνεργασία του με το τριφύλλι.

Ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος ήταν η 8η ανανέωση του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν, αφού μετά τη μεγάλη ανατροπή που υπήρξε και την υπογραφή νέου συμβολαίου με τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο, ακολούθησαν οι υπογραφές νέων συμβολαίων με τους Πρωτοψάλτη, Βουλκίδη, Νίλσεν, Σπίριτο, Γκάσμαν, Χανδρινό και Κασαμπαλή.

Έτσι, ο διεθνής ακραίος θα συνεχίσει να φοράει την αγαπημένη του πράσινη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο για το τμήμα βόλεϊ ανδρών.

Ο διεθνής ακραίος θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα με το τριφύλλι και τη νέα σεζόν αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος σημείωσε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω στον Παναθηναϊκό. Μετά την φετινή επιτυχημένη σεζόν περιμένουμε με ανυπομονησία το επόμενο πρωτάθλημα. Πιστεύω πως θα είναι ακόμα υψηλότερο το επίπεδο και περισσότερο ανταγωνιστικό. Ελπίζω να κάνουμε και το βήμα παραπάνω στην Ευρώπη».