Ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, επιβεβαίωσε πως τη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός θα χρησιμοποιήσει το γήπεδό τους για τους αγώνες του CEV Champions League.

Όπως είχατε διαβάσει πρώτα στο Gazzetta, ο Παναθηναϊκός έλυσε το γηπεδικό πρόβλημα και θα αγωνιστεί κανονικά στο CEV Champions League της νέας αγωνιστικής περιόδου. Την είδηση αυτή επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Δήμαρχος Γλυφάδας, που ανέφερε σε δηλώσεις του πως οι Πράσινοι θα φιλοξενηθούν στο «Μάκης Λιούγκας» για τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια αυτά.

Να θυμίσουμε ότι το Τριφύλλι βρισκόταν σε αναζήτηση στέγης προκειμένου να πάρει κανονικά μέρος στη διοργάνωση, ένα ζήτημα το οποίο τελικά επιλύθηκε. Οι διαπραγματεύσεις με τη Γλυφάδα είχαν «παγώσει», αλλά τα δεδομένα πλέον άλλαξαν και οι Πράσινοι θα μπορέσουν τελικά να χρησιμοποιήσουν κανονικά το γήπεδό της.

Τα γήπεδα που είχαν εξετάσει στο μεταξύ, όπως αυτό της Χαλκίδας, δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές ώστε να διεξαχθούν εκεί τα ματς της διοργάνωσης, επομένως η μοναδική λύση ήταν το κλειστό «Μάκης Λιούγκας».

Αναλυτικά όσα είπε ο Δήμαρχος:

«Χαρά μας και τιμή μας, ειδικά που φαίνεται ότι η Γλυφάδα φέρνει γούρι στην Εθνική. Έχουμε συζητήσει και με τον πρόεδρο για να φιλοξενήσουμε και στο μέλλον αγώνες για το βόλεϊ. Του χρόνου θα έχουμε και τον Παναθηναϊκό στους άνδρες, στο Champions League εδώ στη Γλυφάδα. Χαρά μας να φιλοξενούμε τέτοια κορυφαία γεγονότα και ειδικά όταν το χαίρεται ο κόσμος και έρχονται και καλά αποτελέσματα».