Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στους ομίλους του Champions League και η κληρωτίδα του χαμογέλασε καθώς απέφυγε τα μεγαθήρια και θα αντιμετωπίσει τις πολύ δυνατές Μπερλίν, Γαλατάσαραϊ και αυτή που θα προκύψει από τα προκριματικά.

Όταν μιλάμε για φάση ομίλων του Champions League, μιλάμε για ομάδες που είναι από πολύ καλές, μέχρι μεγαθήρια. Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη, ναι μεν θα βρεθεί απέναντι σε πολύ δυνατές ομάδες, αλλά σίγουρα απέφυγε τα μεγαθήρια.

Οι «πράσινοι» θα βρεθούν στον 1ο όμιλο μαζί με Μπερλίν που κατέκτησε το πρωτάθλημα Γερμανίας, την Γαλατάσαραϊ από την Τουρκία και αυτή που θα προκύψει από τα προκριματικά, ωστόσο απέφυγαν από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας τις Περούτζια, Ζαβιέρτσιε, Τσιβιτανόβα και Λούμπλιν και από το δεύτερο τις Ζιράτ, Βαρσάβα, Βερόνα και Λούνεμπουργκ, ενώ το πιο σημαντικό είναι πως απέφυγε από τον τέταρτο την σπουδαία Τρεντίνο που βρέθηκε εκεί επειδή πήρε Wild Card.

Οι όμιλος του Champions League Ανδρών

Α Όμιλος

Μπερλίν

Γαλατάσαραϊ

Παναθηναϊκός

Χιλασεντίτσι Μπακού – Σπόρτινγκ / Όριον ή Στιπ – Λιουμπλιάνα



Β’ Όμιλος

Περούτζια

Ζιράτ

Μονπελιέ

Ντιναμό Βουκουρεστίου

Γ’ Όμιλος

Ζαβιέρτσιε

Λούνεμπουργκ

Καρλοβάτσκο

Λας Πάλμας

Δ’ Όμιλος

Τσιβιτανόβα

Βαρσάβα

Μάσεεικ

Τρεντίνο

Ε’ Όμιλος

Λούμπλιν

Βερόνα

Τουρ

Νικητής προκριματικών

Τα Προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ

01/02 Κάποσβαρ – Νάπρεντακ

03/04 Παφιακός – Μλάντοστ

05/06 Κιλασεντίτσι – χωρίς αγώνα

07/08 Ντότινγχεμ – UGD Stip

09/-10 Νικητής 01/02 – Χάρτμπεργκ

11-12 Νικητής 03/04 – Λέφσκι Σόφιας

13/14 Νικητής 03/06 – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

15/16 Νικητής 07/08 – Λουμπλιάνα



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ

1η αγωνιστική: Γαλατάσαραϊ – Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Μπερλίν

3η αγωνιστική: Ομάδα προκριματικών – Παναθηναϊκός

4η αγωνιστική: Μπερλίν – Παναθηναϊκός

5η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Γαλατάσαραϊ

6η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Ομάδα προκριματικών

CEV CHAMPIONS LEAGUE: ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ

1η αγωνιστική: 8-10 Δεκεμβρίου

2η αγωνιστική: 5-7 Ιανουαρίου

3η αγωνιστική: 19-21 Ιανουαρίου

4η αγωνιστική: 26-28 Ιανουαρίου

5η αγωνιστική: 9-11 Φεβρουαρίου

6η αγωνιστική: 17 Φεβρουαρίου

PLAY OFF

1ο παιχνίδι: 2-4 Μαρτίου

2ο παιχνίδι: 9-11 Μαρτίου

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

1ο παιχνίδι: 23-25 Μαρτίου

2ο παιχνίδι: 30/3-1 Απριλίου

FINAL FOUR

Ημιτελικοί: 15 Μαΐου

ΤΕΛΙΚΟΣ: 16 Μαΐου

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Οι πρώτοι του κάθε ομίλου προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά της διοργάνωσης, ενώ οι δεύτεροι και ο κορυφαίος τρίτος σχηματίζουν τρία ζευγάρια και παίζουν στα πλέι οφ για μια θέση στους «8». Οι τέσσερις τρίτοι συνεχίζουν στα προημιτελικά του CEV Cup, ενώ οι τέταρτοι μένουν εκτός συνέχειας ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Η τεράστια διαφορά που ισχύει από φέτος σε όλες τις διοργανώσεις της CEV είναι πως στα νοκ άουτ μετρούν μόνο οι νίκες και όχι το σκορ. Αυτό σημαίνει πως για να προκριθεί μια ομάδα θέλει δύο νίκες στα εντός και εκτός έδρας παιχνίδια. Έτσι, αν κάθε ομάδα έχει από μία νίκη (ανεξαρτήτως σκορ) στους διπλούς νοκ άουτ αγώνες, τότε στον επαναληπτικό θα παίζεται το χρυσό σετ των 15 πόντων για να κριθεί η πρόκριση.

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

1. Συνολικές νίκες

2. Βαθμοί

3. Αναλογία συνολικών κερδισμένων/χαμένων σετ

4. Αναλογία συνολικών κερδισμένων/χαμένων πόντων

5. Τα αποτελέσματα μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν

