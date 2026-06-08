Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και τυπικά ο Έρικ Ρερς με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν την απόκτηση του βασικού ακραίου της Εθνικής Γερμανίας.

Μετά από δύο συνεχόμενα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός αποφάσισε να ανεβάσει κατά πολύ το μπάτζετ του παίρνοντας παίκτες με σημαντική καριέρα σε μεγάλα πρωταθλήματα με στόχο φυσικά την επιστροφή στην κορυφή. Μία από τις εξαιρετικές κινήσεις των «ερυθρολεύκων» είναι και ο Έρικ Ρερς.

Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν και επίσημα την απόκτηση του βασικού ακραίου της Εθνικής Γερμανίας που μαζί με τον Ατανάσοφ, τον Ράπτη και τον Κωτσάκη φτιάχνουν μια εξαιρετική τετράδα στα άκρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού έχει ως εξής: «Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Έρικ Ρερς. Ο διεθνής Γερμανός ακραίος (24/4/2001, 2,01μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Ανδρών του συλλόγου.

Την τελευταία διετία, ο Έρικ Ρερς αγωνίστηκε στο κορυφαίο ιταλικό πρωτάθλημα, με τη φανέλα της Μόντσα. Με την ιταλική ομάδα, ήταν εξαιρετικός σε επίθεση (45%), υποδοχή και μπλοκ, ενώ αναδείχθηκε καλύτερος επιθετικός του Super Cup. Αν και ακραίος, με την Μόντσα μέτρησε 55 μπλοκ, στις δύο σεζόν του στην Ιταλία!

Ξεκίνησε την καριέρα του στην Ολύμπια Βερολίνου και στη συνέχεια, πέρασε από τρεις ακόμη γερμανικές ομάδες (Φρανκφούρτη, Ντίρεν, Λίνεμπουργκ). Στη Λίνεμπουργκ ήταν εντυπωσιακός, αφού αναδείχθηκε καλύτερος ακραίος του πρωταθλήματος Γερμανίας, καλύτερος υποδοχέας του Κυπέλλου, ενώ είχε προσωπικό ρεκόρ εννέα άσων! Μάλιστα, με τη Λίνεμπουργκ έφτασε ως τον τελικό του CEV Cup (2023-24).

Ο Έρικ Ρερς είναι βασικός ακραίος της Εθνικής Γερμανίας. Στο περσινό VNL, είχε μέσο όρο 14,6 πόντους, (12,8 στην επίθεση, 43%), ενώ μέτρησε 12 μπλοκ και 10 άσους. Βασικός ήταν και στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, με ανάλογες επιδόσεις (50% υποδοχή, 52% στην επίθεση).

«Ο στόχος είναι ξεκάθαρος, να νικάμε πάντα»

Ο Γερμανός ακραίος στις πρώτες του δηλώσεις ανέφερε τα εξής: «Είμαι πραγματικά χαρούμενος που είμαι μέλος της ομάδας του Ολυμπιακού. Εχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα, με ξεκάθαρο στόχο: να νικάμε πάντα! Αυτός είναι ο λόγος που υπέγραψα. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, για να πετύχουμε τους στόχους μας ως ομάδα. Ανυπομονώ να ζήσω την ενέργεια των φιλάθλων μας και να παίξω για τον Ολυμπιακό, έναν σύλλογο με μεγάλη ιστορία».

Προηγούμενες ομάδες:

2024-26 Μόντσα (Ιταλία)

2023-24 Λίνεμπουργκ (Γερμανία)

2021-23 Ντίρεν (Γερμανία)

2020-21 Φρανκφούρτη (Γερμανία)

2017-20 Ολύμπια Βερολίνου (Γερμανία)

Τίτλοι:

1 Κύπελλο Γερμανίας

1 Πρωτάθλημα Ευρώπης Κ19

Ατομικά βραβεία:

Καλύτερος επιθετικός του Super Cup Ιταλίας (2024-25)

Καλύτερος ακραίος του πρωταθλήματος Γερμανίας (2023-24)

Καλύτερος υποδοχέας του Κυπέλλου Γερμανίας (2023-24)».