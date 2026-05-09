Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στο Παλατάκι του ΠΑΟΚ με 3-1 και κατέκτησε το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα που οι «πράσινοι» γλέντησαν και με το παραπάνω στα αποδυτήρια.

Με τους Νίλσεν και Γιάντσουκ να κάνουν φοβερό παιχνίδι και τον Ανδρεόπουλο να είναι κομβικός, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-1 και κατέκτησε το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα και πρώτο νταμπλ μετά το 1985.

Αυτό σύμφωνα με τους «πράσινους» είναι το 28ο και σύμφωνα με την ΕΣΑΠ το 22ο. Το σίγουρο πάντως είναι πως οι παίκτες του Δημήτρη Ανδρεόπουλου το χάρηκαν με την ψυχή τους. Αρχικά στο τάραφλεξ του κλειστού της Πυλαίας και στην συνέχεια στα αποδυτήρια όπου και το γλέντησαν και με το παραπάνω.

Παίκτες, προπονητές και διοίκηση έγιναν ένα και δεν σταμάτησαν να τραγουδάνε τον ύμνο του «τριφυλλιού» λέγοντας πως τα καλύτερα έρχονται...