Παναθηναϊκός: Γιατί μετράει 6 πρωταθλήματα παραπάνω απ΄όσα του «αναγνωρίζει» η ΕΣΑΠ
Σε έναν πολύ ωραίο τελικό ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 του ΠΑΟΚ και έκανε δικό του το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Ένας τίτλος που σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΣΑΠ είναι ο 22ος, ενώ σύμφωνα με την επίσης επίσημη ιστοσελίδα του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού είναι ο 28ος.
Οι «πράσινοι» με ιστορικά στοιχεία που είναι δημοσιευμένα στο βιβλίο «και χιλιάδες τίτλοι», μετράνε ως πρωταθλήματα αυτά που κατέκτησαν τις χρονιές, 1921, 1944, 1951, 1952, 1959 και 1960, τα οποία η ΕΣΑΠ δεν έχει καταμετρήσει. Μάλιστα στο πρόσφατο παρελθόν είχε υπάρξει και σχετικό αίτημα στην ΕΟΠΕ, την Ελληνική Ομοσπονδία που είναι και η αρμόδια για την καταμέτρηση ειδικά των πρωταθλημάτων που δεν είναι επαγγελματικά, χωρίς όμως ακόμα να έχει βρεθεί κάποια λύση.
Η χρυσή βίβλος
Οι συνολικοί τίτλοι των ομάδων
Ολυμπιακός: 32 κατακτήσεις
Παναθηναϊκός: 22 κατακτήσεις σύμφωνα με ΕΣΑΠ, 28 σύμφωνα με τον Παναθηναϊκό
Ηρακλής: 5 κατακτήσεις
Πανελλήνιος: 4 κατακτήσεις
ΠΑΟΚ: 3 κατακτήσεις
Μίλων: 2 κατακτήσεις
Άρης: 1 κατάκτηση
ΕΑ Πατρών: 1 κατάκτηση
Οι τίτλοι στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα
1936: Πανελλήνιος
1937: Πανελλήνιος
1938: ΕΑ Πατρών
1939: Πανελλήνιος
1940: Πανελλήνιος
1961: Παναθηναϊκός
1962: Μίλων
1963: Παναθηναϊκός
1964: Μίλων
1965: Παναθηναϊκός
1966: Παναθηναϊκός
1967: Παναθηναϊκός
1968: Ολυμπιακός
Οι τίτλοι στα Εθνική Πρωταθλήματα
1969: Ολυμπιακός
1970: Παναθηναϊκός
1971: Παναθηναϊκός
1972: Παναθηναϊκός
1973: Παναθηναϊκός
1974: Ολυμπιακός
1975: Παναθηναϊκός
1976: Ολυμπιακός
1977: Παναθηναϊκός
1978: Ολυμπιακός
1979: Ολυμπιακός
1980: Ολυμπιακός
1981: Ολυμπιακός
1982: Παναθηναϊκός
1983: Ολυμπιακός
1984: Παναθηναϊκός
1985: Παναθηναϊκός.
1986: Παναθηναϊκός
1987: Ολυμπιακός
1988: Ολυμπιακός
1989: Ολυμπιακός
1990: Ολυμπιακός
1991: Ολυμπιακός
1992: Ολυμπιακός
1993: Ολυμπιακός
1994: Ολυμπιακός
1995: Παναθηναϊκός
1996: Παναθηναϊκός
1997: Άρης
1998: Ολυμπιακός
1999: Ολυμπιακός
2000: Ολυμπιακός
2001: Ολυμπιακός
2002: Ηρακλής
2003: Ολυμπιακός
2004: Παναθηναϊκός
2005: Ηρακλής
2006: Παναθηναϊκός
2007: Ηρακλής
2008: Ηρακλής
2009: Ολυμπιακός
2010: Ολυμπιακός
2011: Ολυμπιακός
2012: Ηρακλής
2013: Ολυμπιακός
2014: Ολυμπιακός
2015: ΠΑΟΚ
2016: ΠΑΟΚ
2017: ΠΑΟΚ
2018: Ολυμπιακός
2019: Ολυμπιακός
2020: Παναθηναϊκός
2021: Ολυμπιακός
2022: Παναθηναϊκός
2023: Ολυμπιακός
2024: Ολυμπιακός
2025: Παναθηναϊκός
2026: Παναθηναϊκός
*Στα πρωταθλήματα και πότε τα πήραν βάζουμε την λίστα της ΕΣΑΠ έχοντας αναφέρει στο ξεκίνημα του κειμένου το τι τονίζει ο Παναθηναϊκός.
Τα νταμπλ του Παναθηναϊκού
Εκτός από το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός είχε κατακτήσει και το Κύπελλο παίρνοντας το νταμπλ για πρώτη φορά μετά το 1985, Αναλυτικά τα νταμπλ των «πράσινων» έχουν ως εξής: 1959, 1982, 1984 και 1985, 2026.
