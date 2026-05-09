Σε έναν πολύ ωραίο τελικό ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 του ΠΑΟΚ και έκανε δικό του το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Ένας τίτλος που σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΣΑΠ είναι ο 22ος, ενώ σύμφωνα με την επίσης επίσημη ιστοσελίδα του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού είναι ο 28ος.

Οι «πράσινοι» με ιστορικά στοιχεία που είναι δημοσιευμένα στο βιβλίο «και χιλιάδες τίτλοι», μετράνε ως πρωταθλήματα αυτά που κατέκτησαν τις χρονιές, 1921, 1944, 1951, 1952, 1959 και 1960, τα οποία η ΕΣΑΠ δεν έχει καταμετρήσει. Μάλιστα στο πρόσφατο παρελθόν είχε υπάρξει και σχετικό αίτημα στην ΕΟΠΕ, την Ελληνική Ομοσπονδία που είναι και η αρμόδια για την καταμέτρηση ειδικά των πρωταθλημάτων που δεν είναι επαγγελματικά, χωρίς όμως ακόμα να έχει βρεθεί κάποια λύση.

Η χρυσή βίβλος

Οι συνολικοί τίτλοι των ομάδων

Ολυμπιακός: 32 κατακτήσεις

Παναθηναϊκός: 22 κατακτήσεις σύμφωνα με ΕΣΑΠ, 28 σύμφωνα με τον Παναθηναϊκό

Ηρακλής: 5 κατακτήσεις

Πανελλήνιος: 4 κατακτήσεις

ΠΑΟΚ: 3 κατακτήσεις

Μίλων: 2 κατακτήσεις

Άρης: 1 κατάκτηση

ΕΑ Πατρών: 1 κατάκτηση

Οι τίτλοι στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα

1936: Πανελλήνιος

1937: Πανελλήνιος

1938: ΕΑ Πατρών

1939: Πανελλήνιος

1940: Πανελλήνιος

1961: Παναθηναϊκός

1962: Μίλων

1963: Παναθηναϊκός

1964: Μίλων

1965: Παναθηναϊκός

1966: Παναθηναϊκός

1967: Παναθηναϊκός

1968: Ολυμπιακός

Οι τίτλοι στα Εθνική Πρωταθλήματα

1969: Ολυμπιακός

1970: Παναθηναϊκός

1971: Παναθηναϊκός

1972: Παναθηναϊκός

1973: Παναθηναϊκός

1974: Ολυμπιακός

1975: Παναθηναϊκός

1976: Ολυμπιακός

1977: Παναθηναϊκός

1978: Ολυμπιακός

1979: Ολυμπιακός

1980: Ολυμπιακός

1981: Ολυμπιακός

1982: Παναθηναϊκός

1983: Ολυμπιακός

1984: Παναθηναϊκός

1985: Παναθηναϊκός.

1986: Παναθηναϊκός

1987: Ολυμπιακός

1988: Ολυμπιακός

1989: Ολυμπιακός

1990: Ολυμπιακός

1991: Ολυμπιακός

1992: Ολυμπιακός

1993: Ολυμπιακός

1994: Ολυμπιακός

1995: Παναθηναϊκός

1996: Παναθηναϊκός

1997: Άρης

1998: Ολυμπιακός

1999: Ολυμπιακός

2000: Ολυμπιακός

2001: Ολυμπιακός

2002: Ηρακλής

2003: Ολυμπιακός

2004: Παναθηναϊκός

2005: Ηρακλής

2006: Παναθηναϊκός

2007: Ηρακλής

2008: Ηρακλής

2009: Ολυμπιακός

2010: Ολυμπιακός

2011: Ολυμπιακός

2012: Ηρακλής

2013: Ολυμπιακός

2014: Ολυμπιακός

2015: ΠΑΟΚ

2016: ΠΑΟΚ

2017: ΠΑΟΚ

2018: Ολυμπιακός

2019: Ολυμπιακός

2020: Παναθηναϊκός

2021: Ολυμπιακός

2022: Παναθηναϊκός

2023: Ολυμπιακός

2024: Ολυμπιακός

2025: Παναθηναϊκός

2026: Παναθηναϊκός

*Στα πρωταθλήματα και πότε τα πήραν βάζουμε την λίστα της ΕΣΑΠ έχοντας αναφέρει στο ξεκίνημα του κειμένου το τι τονίζει ο Παναθηναϊκός.

Τα νταμπλ του Παναθηναϊκού

Εκτός από το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός είχε κατακτήσει και το Κύπελλο παίρνοντας το νταμπλ για πρώτη φορά μετά το 1985, Αναλυτικά τα νταμπλ των «πράσινων» έχουν ως εξής: 1959, 1982, 1984 και 1985, 2026.