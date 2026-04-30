Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την ενίσχυση της ομάδας για τη νέα χρονιά με τους Πειραιώτες να παίρνουν τον Πέτρο Αναγνώστου ως τέταρτο κεντρικό.

Μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, εκτός από τα λεγόμενα βαριά χαρτιά, κοιτάζει και την απόκτηση παικτών που αρχικά θα έχουν τον ρόλο του συμπληρωματικού, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν πρόκειται να του δοθούν ευκαιρίες. Είναι αυτό που λέμε πως γεμίζουν το ρόστερ.,

Αυτό κάνει και ο Ολυμπιακός με τους «ερυθρόλευκους» μετά τις μεγάλες κινήσεις με Μπαράνοβιτς, Ράπτη, Ατανάσοφ, Χέινς και Σπένσερ, να συνεχίζουν την ενίσχυσή τους παίρνοντας ως τέταρτο κεντρικό και τον Πέτρο Αναγνώστου έχοντας ως στόχο την επιστροφή στην κορυφή της Novibet Volley League.

Ο 25χρονος κεντρικός είχε μια καλή χρονιά πέρσι στον Φοίνικα Σύρου και θα πλαισιώσει τους Σπένσερ, Πιτακούδη και Βαϊόπουλο στην τετράδα των Πειραιωτών στην συγκεκριμένη θέση.