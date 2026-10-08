Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-0 και την Νάκοβσκι, κατέκτησε το Βαλκανικό Κύπελλο και πήρε το εισιτήριο για το Challernge Cup.

Ο Ολυμπιακός πήγε στην Στρούμιτσα ως το μεγάλο φαβορί για κατάκτηση του Βαλκανικού Κυπέλλου που θα έδινε και το εισιτήριο για το Challenge Cup, το έδειξε με το πλέον ξεκάθαρο τρόπο και στο γήπεδο και με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, χωρίς να χάσει σετ πήρε την πρωτιά και συνεχίζει στην Ευρώπη.

Τελευταίο... θύμα της ομάδας του Μπράνκο Κοβάσεβιτς ήταν η οικοδέσποινα Νάκοβσκι. Οι «ερυθρόλευκες» πραγματοποιώντας έναν υγιεινό περίπατο επικράτησαν με 3-0 (12-25, 11-25, 15-25) κατέκτησαν το Βαλκανικό Κύπελλο και πήραν έτσι το εισιτήριο για το Challenge Cup. Εκεί στην πρώτη φάση θα αντιμετωπίσουν την Μπενφίκα από την Πορτογαλία.

Στα του αγώνα δεν υπάρχει λόγος να γίνει η παραμικρή ανάλυση καθώς η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων ήταν όχι απλά μεγάλη, αλλά τεράστια. Οι «ερυθρόλευκες» ήταν σοβαρές και έτσι δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο αντίστασης φτάνοντας με χαρακτηριστική άνεση στο 3-0 και στην πρωτιά στην συγκεκριμένη διοργάνωση.

Τα σετ (0-3): 12-25, 11-25, 15-25

*Οι πόντοι της Νακόφσκι προήλθαν από 2 άσους, 17 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού από 13 άσους, 39 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 11 λάθη αντιπάλων.

Νακόβσκι (Μίτεφ): Πάντεβα 2 (1/1 επ., 1 άσος), Στοϊκόφσκα 5 (3/11 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Γιάνγιτς 3 (1/6 επ., 2 μπλοκ), Ντολντούροβα 3 (3/11 επ., 33% υπ. - 14% άριστες), Τραϊκόβα 2 (2/4 επ.), Μίλεβα 3 (3/16 επ., 13% υπ. - 0% άριστες) / Τάντσεβα (λ., 40% υπ. - 15% άριστες), Ντίκοβα 1 (1/3 επ., 50% υπ. - 17% άριστες), Μπογιοβίκι 1 (1/2 επ.), Πετκόφσκα, Γιορντάνοβα, Μπαμπούλοφ 2 (2/8 επ.), Ζουλουμόφσκα, Ζαπρόφσκα (λ.)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Ανδρικοπούλου 7 (7/11 επ.), Σαφμάστερ 3 (2/2 επ., 1 μπλοκ), Τερζόγλου 1 (1/2 επ.), Κριβοσίσκα 13 (5/5 επ., 3 άσοι, 5 μπλοκ), Μλεΐνκοβα 14 (12/24 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 27% υπ. - 9% άριστες), Κωνσταντίνου 11 (6/15 επ., 4 άσοι, 1 μπλοκ, 36% υπ. - 36% άριστες) / Αρτακιανού (λ., 42% υπ. - 8% άριστες), Σαμπάτη (λ.), Γάλλου 3 (3 μπλοκ), Τραμπάλι, Ζαφειρίου 3 (0/2 επ., 3 άσοι), Μπάνιστερ 9 (6/7 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ)