Ο Ολυμπιακός έκανε το δύο στα δύο στο Βαλκανικό Κύπελλο επικρατώντας και της Ντρία με 3-0 και βρίσκεται ακόμα πιο κοντά στην κατάκτησή του που δίνει και το εισιτήριο για το Challenge Cup.

Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα ο Ολυμπιακός νίκησε και την Ντρίτα με 3-0 (18-25, 14-25, 20-25) για την δεύτερη αγωνιστική του Βαλκανικού Κυπέλλου, κάνοντας το δύο στα δύο. Η ομάδα του Μπράνκο Κοβάσεβιτς βρίσκεται πλέον ακόμα πιο κοντά στο να πάρει την κούπα και μαζί και το εισιτήριο για το ερχόμενο Challenge Cup.

Στα του αγώνα όταν οι «ερυθρόλευκες» μείωναν τα λάθη οι παίκτριες της Ντρίτα δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν με το 3-0 να δείχνει και την διαφορά. Άλλωστε οι γηπεδούχες μόνο στο τρίτο σετ κατάφεραν να φτάσουν τους 20 πόντους, χωρίς βέβαια να απειλήσουν τον Ολυμπιακό.

Την Πέμπτη ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στις 14:30 την Νάκοβσκι, σε ακόμα ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί μέσω live streaming.

Τα σετ: 0-3 σε 1.11 (18-25, 14-25, 20-25)

Η διακύμανση

1ο σετ: 6-8, 15-16, 16-21, 18-25

2ο σετ: 7-8, 13-16, 13-21, 14-25

3ο σετ: 8-7, 13-16, 19-21, 20-25

** Οι πόντοι της Ντρίτα προήλθαν από 6 άσους, 29 επιθέσεις, 3 μπλοκ, 14 λάθη αντιπάλου και του Ολυμπιακού προήλθαν από 10 άσους, 44 επιθέσεις, 9 μπλοκ, 12 λάθη αντιπάλου.

ΝΤΡΙΤΑ (Λόρικ Ιλάζι): Μπόζτεπε 12 (10/31 επ., 2 άσοι, 24% υπ. – 08% άριστες), Βαλ. Ραμαντάνι 4 (2/9 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Μπόσκοβσκα 9 (6/30 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Κουίκι 3 (2/7 επ.1 άσος), Νουρ 10 (9/30 επ., 1 μπλοκ, 27% υπ. – 0% άριστες), Ερμπούγκα / Ιλάζι (λ. 18% υπ. – 09% άριστες), Φλ. Ραμαντάνι.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Τραμπάλι 12 (11/30 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. – 21% άριστες), Σαφμάστερ 8 (4/7 επ., 4 άσοι), Τερζόγλου 1 (0/1 επ., 1 άσος), Κριβοσίσκα 6 (3/9 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Μλεΐνκοβα 14 (8/25 επ., 2 άσοι, 4 μπλοκ, 57% υπ. – 33% άριστες), Μπάνιστερ 20 (16/35 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ., 45% υπ. - 36% άριστες), Χατζηευστρατιάδου 2 (2/3 επ.), Σαμπάτη.