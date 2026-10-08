LIVE TV: Νάκοβσκι – Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός δίνει το τρίτο του παιχνίδι στο Βαλκανικό Κύπελλο αντιμετωπίζοντας την οικοδέσποινα Νάκοβσκι. Παρακολουθήστε μέσω live streaming την αναμέτρηση αυτή.

Παρακολουθήστε ζωντάνα την τρίτη αναμέτρηση της γυναικείας ομάδας βόλει του Ολυμπιακού για το Βαλκανικό Κύπελλο, αυτή τη φορά κόντρα στην οικοδέσποινα του τουρνουα, Νακόβσκι.