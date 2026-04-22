Εκεί που η φετινή χρονιά φαινόταν πως θα ήταν η τελευταία για τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο στον πάγκο της ομάδας έγινε η ανατροπή των ανατροπών και ο Έλληνας προπονητής όλα δείχνουν οτι θα μείνει στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0- στις νίκες του ΠΑΟΚ στον τελικό της Novibet Volley League και μπορεί το μυαλό όλων να είναι στα παιχνίδια με τους «ασπρόμαυρους», αλλά οι εξελίξεις τρέχουν με απίστευτα γρήγορους ρυθμούς. Όπως είναι ήδη γνωστό η φετινή χρονιά φαινόταν πως θα ήταν η τελευταία στον πάγκο για τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο. Μάλιστα και ο ίδιος ο έμπειρος προπονητής το είχε επιβεβαιώσει με δηλώσεις του, ενώ ο αντικαταστάτης του θα ήταν ο παγκοσμίου φήμης Ιταλός τεχνικός, Αντρέα Αναστάζι.

Λέμε φαινόταν και ήταν γιατί όπως όλα δείχνουν τα πάντα ανατράπηκαν και εκτός εξαιρετικού απροόπτου ο Ανδρεόπουλος θα παραμείνει για ακόμα έναν χρόνο στον πάγκο της αγαπημένης του ομάδας. Με τον κόσμο να δηλώνει με κάθε τρόπο πως θα ήθελε να παραμείνει στην ομάδα ο Ανδρεόπουλος, η διοίκηση πήρε την απόφαση να τον κρατήσει. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες μίλησε με τον Αναστάζι και του είπε πως δεν θα υπάρξει κάποια συνεργασία και πως μάλιστα θα πληρώσει την ρήτρα που υπάρχει.

Έτσι αν δεν υπάρξει κάποια νέα ανατροπή στην ήδη τεράστια ανατροπή, τότε και τη νέα χρονιά, την 13η για την ακρίβεια ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος θα βρίσκεται στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Βέβαια το μυαλό του έμπειρου προπονητή είναι μόνο στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος με την ομάδα του, μετά και το Κύπελλο πριν λίγες εβδομάδες στην Λάρισα.

Στα 12 χρόνια που ο Ανδρεόπουλος βρίσκεται στον πάγκο του Παναθηναϊκού, κατάφερε να τον οδηγήσει στην κατάκτηση 4 πρωταθλημάτων, ενός Κυπέλλου, 5 League Cup και ενός Super Cup. Είναι ουσιαστικά ο άνθρωπος που βρέθηκε στα εξαιρετικά δύσκολα, όταν το τμήμα βρέθηκε μια ανάσα ακόμα και από την καταστροφή και όχι μόνο δεν παράτησε την αγαπημένη του ομάδα, αλλά την βοήθησε να ξεπεράσει τα προβλήματα οδηγώντας την και πάλι στους τίτλους.