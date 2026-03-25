O AO Θήρας με ανατροπή στο tie break «λύγισε» τον ΠΑΟΚ

Ο ΑΟ Θήρας νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-2 στη Σαντορίνη, για το πρώτο βήμα πρόκρισης στα ημιτελικά της Volley League.

Ο ΑΟ Θήρας μετά από συγκλονιστικό αγώνα δύο και πλέον ωρών νίκησε με 3-2 σετ τον ΠΑΟΚ στην Σαντορίνη και έκανε το πρώτο από τα δύο βήματα για τη πρόκριση στα ημιτελικά της Volley League γυναικών.

Η ομάδα των Κυκλάδων αν και προηγήθηκε δύο φορές στα σετ, στο τάι μπρέικ βρέθηκε με την πλάτη στο τοίχο, καθώς ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 7-4 και χρειάστηκαν τα σερβίς της Πάβισιτς για να φέρουν την ανατροπή.

Ο ΑΟ Θήρας νίκησε για τέταρτη φορά φέτος τον ΠΑΟΚ (τρεις για το πρωτάθλημα, μία στο Κύπελλο), με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να έχει την ευκαιρία το Σάββατο (28/3, 20:30) στη Μίκρα για ισοφαρίσει τη σειρά κι όλα να κριθούν σε 3ο αγώνα την Τετάρτη (1/4, 19:00) στη Σαντορίνη.

Στο πρώτο σετ υπήρχαν πολλές εναλλαγές στο σκορ και καμία από τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να αποκτήσει διαφορά μέχρι το 16-16. Σε εκείνο το σημείο ο ΑΟ Θήρας με επιμέρους σκορ 5-1 ξέφυγε με 21-17, για να κάνει λίγο αργότερα το 1-0 με τη Σιρίνινα για το 25-20.

Στο δεύτερο σετ ο ΠΑΟΚ μετέτρεψε το 8-5 σε 8-9 με συνεχόμενες επιθέσεις της Μπάκα και έκτοτε δεν κοίταξε ξανά πίσω. Δύο λάθη από τη Γενιτσαρίδη έφεραν τον δικέφαλο στο +6 (15-21), για να κλείσει το σετ με δύο μπλοκ από Τάουμπνερ και Κότσιτς για το 19-25.

Το τρίτο σετ ήταν μονόλογος για τη Σαντορίνη που με τα σερβίς της Πάβισιτς ξέφυγε από νωρίς με 11-2. Ο ΠΑΟΚ δεν έβγαλε αντίδραση και η Γενιτσαρίδη έκανε το 25-11.

Στο τέταρτο σετ ο ΑΟ Θήρας προηγήθηκε με 7-4 αλλά ο ΠΑΟΚ με σέρβερ την Βαν Ντε Βίβερ και πρωταγωνίστριες της Σίζαρ, Τάουμπνερ στην επίθεση έτρεξε σερί 0-7 για το 7-11. Η Σαντορίνη όμως δεν είχε πει τη τελευταία της λέξη και πέρασε μπροστά με 17-16 με άσσο της Θωμαΐδου, αλλά ο ΠΑΟΚ βρήκε τις λύσεις για να πάρει το σετ και η Τάουμπνερ έστειλε τον αγώνα στο τάι μπρέικ (22-25).

Ο ΠΑΟΚ έδειχνε ικανός στο πέμπτο σετ να φύγει με τη νίκη από τη Σαντορίνη και με μπλοκ της Τοντάι και άσσο της Κότσιτς προηγήθηκε με 4-7. Η Πάβισιτς πήρε την αλλαγή και πήγε στο σερβίς (5-7) για να ακολουθήσουν δύο άσσοι, φέρνοντας το σετ σε ισορροπία (7-7). Η Πάβισιτς ήταν αυτή που μίλησε και στο φινάλε παίρνοντας τους τρεις τελευταίους πόντους της αναμέτρησης διαμορφώνοντας το τελικό 15-12.

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Γεωργιάδης, Παρατηρητής: Μαυρικίδης, Επόπτες: Τσεκούρας, Δρόσος, Γραμματεία: Ιωάννου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-14, 21-17, 25-20

2ο σετ: 8-4, 13-16, 15-21, 19-25

3ο σετ: 8-2, 16-5, 21-8, 25-11

4ο σετ: 7-8, 12-16, 19-21, 22-25

5ο σετ: 4-5, 10-9, 12-10, 15-12

*Οι πόντοι του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 6 άσσους, 74 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων και του ΠΑΟΚ F&U προήλθαν από 3 άσσους, 55 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (25-20, 19-25, 25-11, 22-25, 15-12) σε 138′

Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 8 (7/11 επ., 1 μπλοκ), Πάβισιτς 23 (18/47 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ), Σιρίνινα 12 (10/15 επ., 2 μπλοκ), Μάασε 23 (21/57 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Δημητριάδη 7 (6/9 επ., 1 μπλοκ), Γενιτσαρίδη 13 (12/40 επ., 1 μπλοκ, 42% υπ. – 24% άριστες) / Τουλγαρίδου (λ, 64% υπ. – 36% άριστες), Θωμαΐδου 1 (1 άσσος), Μιρτσκουλάβα.

Π.Α.Ο.Κ. F&U (Στέφανος Μανιώτης): Τάουμπνερ 12 (10/40 επ., 2 μπλοκ), Σίζαρ 21 (21/50 επ., 41% υπ. – 16% άριστες), Κότσιτς 11 (4/7 επ., 1 άσσος, 6 μπλοκ), Βαν Ντε Βίβερ 4 (1/4 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Απλαδά, Μπάκα 12 (10/47 επ., 2 μπλοκ, 59% υπ. – 27% άριστες) / Καραμπάση (λ, 29% υπ. – 14% άριστες), Τοντάι 11 (9/12 επ., 2 μπλοκ) Αντύπα, Θεοδοσίου, Καραφουλίδου, Τσοχατζή.

Η γνώμη του πάγκου

Μανώλης Σκουλικάρης (Α.Ο. Θήρας): «Είχαμε πει ότι το ματς αυτό θα ήταν διαφορετικό από τα τρία προηγούμενα. Σήμερα παίξαμε με άγχος, ενώ ο ΠΑΟΚ κατάφερε να μας χαλάσει την υποδοχή. Στη συνέχεια αντιδράσαμε, ανεβάσαμε τα ποσοστά μας στην υποδοχή και καταφέραμε να φτάσουμε στη νίκη. Συγχαρητήρια στα κορίτσια για τη μεγάλη νίκη που πέτυχαν, όπως ήρθε το ματς. Ευχαριστούμε και τον κόσμο για τη στήριξή του, καθώς μας βοήθησε αρκετά, ειδικά στο τάι μπρέικ να γυρίσουμε το 4-7. Κοιτάμε πλέον το επόμενο ματς στη Θεσσαλονίκη».

Στέφανος Μανιώτης (Π.Α.Ο.Κ.): «Όπως όλοι περίμεναν, ήταν ένα αμφίρροπο παιχνίδι. Παλέψαμε πολύ το ματς, το φέραμε στο τάι μπρέικ, αλλά δεν καταφέραμε στα κρίσιμα σημεία να τελειώσουμε κάποιες μεγάλες μπάλες. Επίσης, δεν είχαμε διάρκεια και κάναμε λάθη που εκμεταλλεύτηκε ο ΑΟ Θήρας. Στόχος είναι να κερδίσουμε στην έδρα μας το δεύτερο ματς και να ξαναέρθουμε σε μία εβδομάδα ξανά στη Σαντορίνη».



