Σημαντικό βήμα για την τετράδα έκανε ο ΑΟ Θήρας με την ομάδα της Σαντορίνης να επικρατεί του ΠΑΟΚ με 3-0 και να ανεβάζεις στους 5 την διαφορά της από τις «ασπρόμαυρες».

Ο ΑΟ Θήρας κέρδισε για δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν τον ΠΑΟΚ και είναι πλέον αγκαλιά με την 4η θέση καθώς είναι στο +5 από τον Δικέφαλο τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε. Ο ΠΑΟΚ παρέμεινε στην 5η θέση, αλλά νιώθει ξανά την ανάσα του ΖΑΟΝ που είναι στο -1 και το φινάλε της κανονικής περιόδου αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δραματικό.

Για τον ΑΟΘ πάντως πέρα από την πολύ μεγάλη σημασία που είχε η νίκη για το πρωτάθλημα ήταν και μια πολύ μεγάλη ψυχολογική ένεση καθώς οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες και στον ημιτελικό του Allwyn Final 4 του Κυπέλλου γυναικών που θα διεξαχθεί το διάστημα 5-7 Μαρτίου στη Χαλκίδα.

Διαιτητές: Βουδούρης, Τόλιος, Παρατηρητής: Διαμαντόπουλος, Επόπτες: Μουζακίτη, Δρόσος, Γραμματεία: Χαρίτου.

Διακύμανση

1ο σετ: 6-8, 16-15, 21-17, 25-22

2ο σετ: 8-2, 16-9, 21-18, 25-23

3ο σετ: 7-8, 16-10, 21-19, 25-21

Τα σετ: 3-0 (25-22, 25-23, 25-21) σε 89'.

*Οι πόντοι του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 4 άσσους, 46 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 3 άσσους, 41 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων.

Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 3 (2/4 επ., 1 μπλοκ), Πάβισιτς 14 (14/36 επ., 25% υπ. - 00% άριστες), Σιρίνινα 6 (5/9 επ., 1 μπλοκ), Μάασε 16 (14/32 επ., 2 μπλοκ), Γενιτσαρίδη 11 (8/24 επ., 3 άσσοι, 57% υπ. - 23% άριστες), Τσιόγκα 7 (3/5 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ) / Τουλγαρίδου (λ, 54% υπ. - 21% άριστες), Θωμαΐδου, Μιρτσκούλαβα, Κεραμιτσοπούλου.

Π.Α.Ο.Κ. F&U (Γιάννης Γιαπάνης): Τάουμπνερ 14 (12/31 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Τοντάι 2 (1/5 επ., 1 μπλοκ), Σίζαρ 16 (13/36 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 44% υπ. - 11% άριστες), Κότσιτς 9 (5/7 επ., 4 μπλοκ), Βαν Ντε Βίβερ (0/3 επ.), Μπάκα 6 (6/21 επ., 55% υπ. - 33% άριστες) / Καραμπάση (λ, 33% υπ. - 11% άριστες), Απλαδά, Αντύπα 2 (2/5 επ., 17% υπ.-17% άριστες), Αρμουτσή 1 (1 άσσος), Καραφουλίδου 2 (2/3 επ.), Τσοχατζή.

Η γνώμη του πάγκου

Μανώλης Σκουλικάρης (ΑΟ Θήρας): «Όλες οι ομάδες είναι δυνατές, όπως φυσικά και ο ΠΑΟΚ που έχει πολύ καλές μονάδες. Συγχαρητήρια στα κορίτσια, στον κόσμο μας, σ' όλο το σταφ. Δουλέψαμε πολύ καλά όλη την εβδομάδα και τα περισσότερα μας βγήκαν στο γήπεδο όπως τα είχαμε σχεδιάσει. Θα μπορούσαμε να είχαμε κλείσει πιο εύκολα το 2ο και το 3ο σετ, αλλά εκεί χάσαμε τη συγκέντρωση μας πιστεύοντας ότι είχαν τελειώσει. Η διαφορά που έχουμε δεν λέει κάτι γιατί έχουμε τρία δύσκολα ματς και φυσικά τον ημιτελικό του Κυπέλλου. Το Κύπελλο είναι διαφορετικό αλλά θα ασχοληθούμε με τον θεσμό μετά το ματς με τον ΖΑΟΝ που ακολουθεί. Ευχαριστούμε τον κόσμο για την παρουσία του και νομίζω ότι κι εμείς τους ικανοποιήσαμε με την απόδοση μας και το θέαμα»

Γιάννης Γιαπάνης (ΠΑΟΚ F&U): «Δεν μπορώ να πω ότι κάτι πήγε καλά σήμερα. Δεν είμαστε σε καμία περίπτωση ευχαριστημένοι με την απόδοση μας, δεν πιάσαμε σε καμία περίπτωση τα στάνταρντς της απόδοση μας. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο ήταν η επίθεση μας που ήμασταν πολύ χαμηλά. Αν και δεν ξεκινούσαμε καλά τα σετ, καταφέρναμε να μαζέψουμε τη διαφορά αλλά δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες που είχαμε. Ήταν ένα κακό παιχνίδι για εμάς».