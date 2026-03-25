Ολυμπιακός - ΖΑΟΝ 2-3: Σούπερ έκπληξη και σε πίεση οι «ερυθρόλευκες»
Η πρώτη μεγάλη έκπληξη στα play offs της Volley League γυναικών έγινε στου Ρέντη, όπου ο εντυπωσιακός ΖΑΟΝ επικράτησε με 3-2 σετ, επί του Ολυμπιακού.
Οι ερυθρόλευκες προηγήθηκαν με 2-1 σετ, είχαν πέντε match ball, αλλά το θρίλερ των 138 λεπτών ολοκληρώθηκε με τον άσσο της 17χρονης Ελπίδας Τικμανίδου, που διαμόρφωσε το εντυπωσιακό 23-21 του 5ου σετ για την ομάδα της Κηφισιάς, που θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή (29/1, 20:30) με την πρόκριση στα ημιτελικά να κρίνεται στις δύο νίκες.
Στο πρώτο σετ ο Ολυμπιακός (αγωνίστηκε χωρίς τις Κούμπουρα, Ντι Ιούλιο που είναι τραυματίες) προηγήθηκε για τελευταία φορά με 3-2 και από κει και πέρα κυνηγούσε συνεχώς το σκορ με τον ΖΑΟΝ να μετατρέπει το 4-4 σε 4-8 με τα σερβίς της Τικμανίδου και να φτάνει στο +7 (7-14). Οι ερυθρόλευκες αντέδρασαν και άρχισαν να ροκανίζουν τη διαφορά (10-15, 14-16) για να ισοφαρίσουν στο 20-20. Μετά το τάιμ άουτ όμως ο ΖΑΟΝ απάντησε με νέο σερί για το 20-23 και έκλεισε το σετ στο 21-25.
Στο 2ο σετ το σενάριο ήταν διαφορετικό καθώς μετά το αρχικό 7-4 του Ολυμπιακού, ο ΖΑΟΝ αντέδρασε γρήγορα (7-6, 9-9) και άρχισε μία μάχη πόντο με πόντο, με τον ΖΑΟΝ να προηγείται με 19-20. Σε εκείνο το σημείο «μίλησε» η Κική Τερζόγλου (είχε μπει στο 11-12 του β’ σετ) η οποία ισοφάρισε με επίθεση, έπιασε τέσσερα μπλοκ και μαζί με ένα λάθος του ΖΑΟΝ διαμόρφωσε το 25-20 για το 1-1.
Η εντυπωσιακή εκκίνηση του ΖΑΟΝ στο γ’ σετ (προηγήθηκε 0-4) δεν είχε και την ανάλογη συνέχεια με τον Ολυμπιακό να ισοφαρίζει σε 6-6 και στο 13-12 οι ερυθρόλευκες με επιμέρους σκορ 6-1 ξέφυγαν 19-13 και έφτασαν εύκολα στο 2-1.
Η εικόνα του ντέρμπι επανήλθε στο δ’ σετ, καθώς καμία ομάδα δεν μπορούσε να χτίσει μια σημαντική διαφορά και οι εναλλαγές στο προβάδισμα ήταν συνεχόμενες για να φτάσουμε στο 20-20. Ο ΖΑΟΝ πήρε την αλλαγή, ο κ. Μυτσκίδης πέρασε την Νικόλοβα για το σερβίς και η Βουλγάρα ακραία βοήθησε την ομάδα της (είχε και έναν άσσο) να τρέξει συνολικό σερί 0-4 για το 20-25 και να στείλει το ματς στο τάι μπρέικ.
Εκεί ο Ολυμπιακός ξεκίνησε μ’ ένα γρήγορο 3-0, ενώ είχε και κόντρα μπάλα για να μεγαλώσει τη διαφορά, με τον ΖΑΟΝ να μειώνει σε 3-2 (άουτ Κόνεο), αλλά το 4-3 έγινε 7-3 με λάθη από τις φιλοξενούμενες για να αλλάξουν γήπεδο οι δύο ομάδες στο 8-4.
Η χαμένη κόντρα της Αμπντεραχίμ έφερε το σερί του ΖΑΟΝ που μείωσε σε 8-7, ενώ παρόλο που ο Ολυμπιακός ξέφυγε εκ νέου (11=8) με άουτ της Αμπντεραχίμ το σκορ έγινε 11-10 με τον ΖΑΟΝ να χάνει διπλή κόντρα ισοφάρισης στην επόμενη φάση (12-10 η Τερζόγλου), αλλά να φτάνει στο 12-12 με την κόντρα της Ζιώγα.
Στο 13-13 οι φιλοξενούμενες έχασαν την ευκαιρία να περάσουν μπροστά στο σκορ, με την Τικμανίδου να σβήνει το πρώτο ματς μπολ του Ολυμπιακού (14-14), αλλά η ίδια να δέχεται μπλοκ για το 15-14 και αμέσως μετά να σβήνει και το δεύτερο ερυθρόλευκο ματς μπολ με μπλοκ στην Στεβάνοβιτς!
Ο ΖΑΟΝ έχασε και νέα κόντρα για να περάσει μπροστά με τον Αμπντεραχίμ να δίνει το τρίτο ερυθρόλευκο ματς μπολ, το οποίο έσβησε με μπλοκ στην Καρκάσες η Κατερίνα Γιώτα!
Η Κουβανή έβαλε και πάλι μπροστά τις ερυθρόλευκες για να ισοφαρίσει 17-17 η Γράβαρη και να ακολουθήσει ένα απίθανο ράλι για το 18-17 (μπερδεύτηκαν Κοβαλέφσκα, Γράβαρη) και τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει το… φινάλε με μπλοκ στην Αλεξάκου, όμως το τσάλεντζ του κ. Μυτσκίδη έδειξε φιλέ της Κόνεο και το σκορ στο 18-18!
Οι φιλοξενούμενες πήραν για πρώτη φορά το προβάδισμα στο τάι μπρέικ με την κόντρα μπάλα της Τικμανίδου (18-19) και αμέσως ακολούθησε ένα νέο απίθανο ράλι με εκπληκτικές άμυνες, ντουμπλάζ και τον πόντο στον Ολυμπιακό για το 19-19!
Η Αμπντεραχίμ (μετά από εκπληκτικό ντουμπλάζ της Αρτακιανού) έσβησε και το δεύτερο ματς μπολ των φιλοξενούμενων (20-20) και στο 20-21 η Αλεξάκου κάρφωσε άουτ δίνοντας παράταση στην αγωνία!
Η Ζιώγα έβαλε και πάλι μπροστά την ομάδα της (21-22) για να τελειώσει το θρίλερ με άσο της Ελπίδας Τικμανίδου (ο μοναδικός της στο ματς) χαρίζοντας στον ΖΑΟΝ την τεράστια νίκη και το προβάδισμα στη σειρά των προημιτελικών.
Διαιτητές: Βουδούρης, Μάλφας, Τσάλεντζ ρέφερι: Ράντσιου, Παρατηρητής: Ονόπας, Επόπτες: Μουζακίτη, Κοκορομύτη, Γραμματεία: Καλλιγέρη.
Διακύμανση
1ο σετ: 4-8, 10-16, 20-21, 21-25
2ο σετ: 8-6, 15-16, 21-20, 25-20
3ο σετ: 6-8, 16-13, 21-14, 25-17
4ο σετ: 7-8, 16-15, 20-21, 20-25
5ο σετ: 5-3, 10-8, 12-10, 21-23
Τα σετ: 2-3 (21-25, 25-20, 25-17, 20-25, 21-23) σε 138′.
*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 1 άσσο, 79 επιθέσεις, 17 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του ΖΑΟΝ προήλθαν από 7 άσσους, 65 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Ηλιοπούλου, Εμμανουηλίδου 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Καρκάσες 26 (24/61 επ., 2 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 13 (10/22 επ., 3 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 21 (18/56 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 58% υπ.-45% άριστες), Κονέο 17 (14/41 επ., 3 μπλοκ, 66% υπ.-41% άριστες) / Αρτακιανού (λ, 41% υπ.-35% άριστες), Σαμπάτη (λ), Φακοπουλίδου, Οικονομίδου, Τερζόγλου 17 (11/13 επ., 6 μπλοκ).
Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 14 (5/9 επ., 1 άσσος, 8 μπλοκ), Τικμανίδου 17 (15/49 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 39% υπ. – 24% άριστες), Αλεξάκου 31 (29/68 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 59% υπ. – 33% άριστες), Γράβαρη 11 (7/15 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Κοβαλέφσκα, Ζιώγα 10 (9/47 επ., 1 άσσος) / Μπελιά (λ, 48% υπ.-43% άριστες), Φουμάκη, Τεϊσέιρα (0/2 επ.), Νικόλοβα 1 (1 άσσος).
