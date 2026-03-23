Volley League Γυναικών: Τα ζευγάρια των Play Offs

Φώτης Καρακούσης
ΠΑΟΚ - ΑΟ Θήρας

Με την τελευταία αγωνιστική να ολοκληρώνεται έγιναν γνωστά και τα ζευγάρια των Play Offs αλλά και Play Out.

Τέλος στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος μετά και την τελευταία αγωνιστική και το μυαλό όλων πάει στα Play Offs. Με την τελική βαθμολογία έχουμε και τα ζευγάρια από τα οποία ξεχωρίζει το ΑΟ Θήρας – ΠΑΟΚ, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται και το Πανιώνιο – ΑΕΚ. Στο Ολυμπιακός – ΖΑΟΝ οι «ερυθρόλευκες» είναι το φαβορί, αλλά μπορεί να κινδυνέψουν από την επικίνδυνη ομάδα των Βορείων Προαστίων, ενώ στο Παναθηναϊκός – Θέτιδα το τεράστιο φαβορί είναι οι «πράσινες». Θυμίζουμε πως η πρόκριση παίρνεται στις 2 νίκες.

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1. Παναθηναϊκός Α.Ο.

2. Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

3. Πανιώνιος

 

4. Α.Ο. Θήρας

5. Π.Α.Ο.Κ. F&U

6. A.E.K.

7. Z.A.O.N.

8. Α.Σ.Π. Θέτις

9. Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

10. Α.Σ. Άρης

11. Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil

12. Ηλυσιακός Α.Ο.

Play Offs

Οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 1-8 θα αγωνιστούν στα πλέι οφ ως εξής:

Παναθηναϊκός Α.Ο. (1) – Α.Σ.Π. Θέτις (8)

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (2) – Ζ.Α.Ο.Ν. (7)

Πανιώνιος Betsson (3) – A.E.K. (6)

A.O. Θήρας (4) – Π.Α.Ο.Κ. F&U (8)

Οι αγώνες διεξάγονται στις έδρες των ομάδων εναλλάξ, με πρώτο αγώνα στην έδρα της ομάδας με τη μεγαλύτερη βαθμολογία της Α΄ Φάσης. Η ομάδα που θα πάρει δύο νίκες θα προκριθεί στα ημιτελικά.

Οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 9-11 θα αγωνιστούν στα πλέι άουτ ως εξής:

Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων (9) – Α.Σ. Άρης (10)

Οι αγώνες διεξάγονται στις έδρες των ομάδων εναλλάξ, με πρώτο αγώνα στην έδρα της ομάδας με τη μεγαλύτερη βαθμολογία της Α΄ Φάσης. Η ομάδα που θα πάρει δύο νίκες θα κερδίσει τη παραμονή της στη κατηγορία.

Ο ηττημένος θα αγωνιστεί με το Μαρκόπουλο που κατέλαβε την 11η θέση. Η ομάδα που θα πάρει δύο νίκες θα παραμείνει στη κατηγορία και η ηττημένη θα υποβιβαστεί στην Pre League γυναικών.

Η ομάδα του Ηλυσιακού Α.Ο. που κατέλαβε την 12η θέση υποβιβάστηκε απευθείας στην Pre League Γυναικών.

Βαθμολογία

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

