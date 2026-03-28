Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να αντιδράσει, επικράτησε με 3-1 του ΑΟ Θήρας και ισοφάρισε σε 1-1 την σειρά των προημιτελικών. Η πρόκριση στα ημιτελικά κρίνεται στις 2 νίκες.

Ο ΠΑΟΚ νίκησε για πρώτη φορά φέτος τον ΑΟ Θήρας, ισοφάρισε σε 1-1 νίκες τη σειρά της προημιτελικής φάσης της Volley League και όλα θα κριθούν στον «τελικό» που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη στη Σαντορίνη.

Ο ΑΟ Θήρας είχε κερδίσει και στις τέσσερις προηγούμενες φετινές αναμετρήσεις των δύο ομάδων (οι δύο αγώνες της κανονικής περιόδου, ο ημιτελικός του Κυπέλλου και το πρώτο ματς των play off), αλλά παρόλο που προηγήθηκε και στο σημερινό ματς, είδε τον ΠΑΟΚ να επιστρέφει και με όπλο το μπλοκ (20 έναντι 9) να επικρατεί σχετικά άνετα.

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Μούζουλας, Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Επόπτες: Ψύχου, Μαλεφκερίδης, Γραμματεία: Παναγιωτίδου

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ F&U προήλθαν από 6 άσσους, 74 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων και του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 3 άσσους, 55 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (24-26, 25-17, 25-20, 25-17) σε ′

Π.Α.Ο.Κ. F&U (Στέφανος Μανιώτης): Τάουμπνερ 29 (24/42 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ), Τοντάι 9 (6/12 επ., 3 μπλοκ), Σίζαρ 6 (5/23 επ., 1 μπλοκ, 24% υπ. – 04% άριστες), Κότσιτς 13 (6/15 επ., 9 μπλοκ), Βαν Ντε Βίβερ 3 (2/3 επ., 1 άσσο3), Μπάκα 18 (11/32 επ., 2 άσσοι, 5 μπλοκ, 52% υπ. – 21% άριστες) / Καραμπάση (λ, 65% υπ. – 35% άριστες), Αντύπα, Θεοδοσίου, Αρμουτσή, Τσοχατζή.

Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 5 (2/5 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Πάβισιτς 8 (6/23 επ., 2 άσσοι, 47% υπ.-28% άριστες), Σιρίνινα 7 (3/7 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Μάασε 24 (21/46 επ., 3 μπλοκ), Δημητριάδη 7 (6/13 επ., 1 μπλοκ), Γενιτσαρίδη 13 (12/26 επ., 1 μπλοκ, 38% υπ. – 19% άριστες) / Τουλγαρίδου (λ, 53% υπ. – 20% άριστες), Σαουλίδου (λ), Θωμαΐδου, Μιρτσκουλάβα 2 (2/4 επ, 75% υπ.-38% άριστες).

Η γνώμη του πάγκου

Στέφανος Μανιώτης (Π.Α.Ο.Κ. F&U): «Δεν μας άξιζε η εμφάνιση που κάναμε στο πρώτο σετ. Έπρεπε να αντιδράσουμε, το κάναμε και δείξαμε ένα μέρος από τις δυνατότητες μας. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι το πιστέψαμε, έπαιξε η μία για την άλλη και ήρθε επιτέλους η πρώτη νίκη επί της Σαντορίνης. Σίγουρα μας δίνει αυτοπεποίθηση αυτή η νίκη, αλλά ο τρίτος αγώνας ξεκινά από το 0-0».

Μανώλης Σκουλικάρης (Α.Ο. Θήρας): «Στο πρώτο σετ πήγαμε καλά στην υποδοχή, αλλά στη συνέχεια δεν είχαμε την ίδια εικόνα. Όχι ότι έκανε φοβερό σερβίς ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν ήμασταν εμείς σε καλή μέρα στην υποδοχή. Δεν γίνεται να κερδίζεις συνέχεια, κάποτε θα ερχόταν και η ήττα. Θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα της Τετάρτης, να κερδίσουμε και να εξασφαλίσουμε την έξοδο μας στην Ευρώπη».