Ο Παναθηναϊκός και ο ΖΑΟΝ πήραν την πρόκριση στα ημιτελικά της Volley League και περιμένουν την Τετάρτη να δουν ποιοι θα είναι οι αντίπαλοί τους από τα ματς ΑΟ Θήρας – ΠΑΟΚ και Πανιώνιος – ΑΕΚ αντίστοιχα.

Ο ΖΑΟΝ καταφέρνοντας να κάνει την έκπληξη της δεκαετίας, επικράτησε με 3-0 του Ολυμπιακού και προκρίθηκε στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, αφήνοντας εκτός τις «ερυθρόλευκες». Μάλιστα οι Πειραιώτισσες έμειναν όχι μόνο εκτός τετράδας, αλλά και εκτός τελικού για πρώτη φορά από το 2006-07 και μιλάμε πάντα για όσους έγιναν, καθώς τέσσερις δεν έγιναν.

Πρώτος χρονικά στον ημιτελικό είχε προκριθεί ο Παναθηναϊκός επικρατώντας το Σάββατο της Θέτιδας στη Βούλα με 3-2. Οι δύο αυτές ομάδες περιμένουν τα παιχνίδια της Τετάρτης για να δουν ποιον θα αντιμετωπίσουν.

Οι «πράσινες» με πλεονέκτημα έδρας, καθώς τερμάτισαν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα θα παίξουν με τον νικητή του ΑΟ Θήρας – ΠΑΟΚ. Ο ΖΑΟΝ από την πλευρά του θα παίξει με τον νικητή του Πανιώνιος – ΑΕΚ και θα έχει το μειονέκτημα έδρας όποιος και αν προκριθεί. Θυμίζουμε πως και οι ημιτελικοί κρίνονται στις δύο νίκες.

Volley League Γυναικών – Play Offs 1-8

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 – Πρώτος Αγώνας

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Σ.Π. Θέτις 3-1 (25-23, 25-21, 25-27, 25-22)

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Ζ.Α.Ο.Ν. 2-3 (21-25, 25-20, 25-17, 20-25, 21-23)

Α.Ο. Θήρας – Π.Α.Ο.Κ. F&U 3-2 (25-20, 19-25, 25-11, 22-25, 15-12)

Πανιώνιος – Α.Ε.Κ. 3-0 (25-17, 25-16, 25-15)

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 – Δεύτερος Αγώνας

Α.Ε.Κ. – Πανιώνιος (1-1 νίκες) 3-1 (17-25, 25-23, 25-22, 26-24)

Α.Σ.Π. Θέτις – Παναθηναϊκός Α.Ο. (0-2 νίκες) 2-3 (18-25, 25-20, 20-25, 25-14, 14-16)

Π.Α.Ο.Κ. F&U – Α.Ο. Θήρας (1-1 νίκες) 3-1 (24-26, 25-17, 25-20, 25-17)

Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 – Δεύτερος Αγώνας

Ζ.Α.Ο.Ν. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (2-0 νίκες) 3-0 (25-13, 25-18, 25-20)

Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 – Τρίτος Αγώνας

Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας», -: Πανιώνιος – Α.Ε.Κ.

Γυμναστήριο ΔΑΠΠΟΣ Σαντορίνης, 19.00: Α.Ο. Θήρας – Π.Α.Ο.Κ. F&U