Χαγκπαράστ: «Θα δώσουμε το 100% για να πάρει ο Πανιώνιος το πρωτάθλημα»
Ένας από τους παίκτες που κλέβουν την παράσταση στο φετινό Volleyball Nations League είναι ο Αλί Χαγκπαράστ. Ο νεαρός ακραίος του Πανιωνίου είναι εξαιρετικός με τη φανέλα του Ιράν και θεωρείται και δικαίως ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του Παγκόσμιου βόλεϊ.
Ο Χαγκπαράστ βρέθηκε στο «Ανδρέας Βαρίκας» και με δηλώσεις του ανέβασε ψηλά τον πήχη λέγοντας πως οι «κυανέρυθροι» θα δώσουν το 100% για να κατακτήσουν τη Novibet Volley League.
Αναλυτικά ανέφερε τα εξής:
Για τον ερχομό του στον Πανιώνιο: «Θα αγωνιστώ για πρώτη φορά στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Ελπίζω όλα να πάνε τέλεια για την ομάδα και τους οπαδούς μας».
Για τους στόχους που θέλει να πετύχει: «Θα δώσουμε το 100% για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και να φτάσουμε στους τελικούς. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την ομάδα».
Για το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο του Ιστορικού: «Άκουσα ότι έχουμε πολλούς οπαδούς και ελπίζω να υποστηρίζουν πάντα την ομάδα μας. Σίγουρα θα πετύχουμε σπουδαία αποτελέσματα και θα κάνουμε ένα καλό πρωτάθλημα».
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