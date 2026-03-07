Ιστορικό πρώτο για τον Πανιώνιο. Οι «κυανέρυθρες» επικράτησαν με 3-1 του ΑΟ Θήρας και κατέκτησαν το πρώτο τους Κύπελλο.

Με μεγάλο όπλο το μπλοκ έχοντας 23 πόντους πάνω στο φιλέ, ο Πανιώνιος κατάφερε να πάρει το πρώτο Κύπελλο στην ιστορία του, επικρατώντας του ΑΟ Θήρας με 3-1 (17-25, 15-25, 27-25, 20-25) στον τελικό της Χαλκίδας. Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες η Ραχίμοβα που είχε 19 πόντους με την Ατανασίεβιτς να ακολουθεί με 17, την Ριστίσεβιτς να έχει 14 και την Ζακχαίου 11. Για τις ηττημένες η Μάασε είχε 19, η Πάβισιτς 15 και η Σιρίνινα 11.

Με φοβερό μπλοκ άνετα το 0-1 ο Πανιώνιος

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ που όπως φαίνεται και από το τελικό 17-25 οι τυπικά φιλοξενούμενες έκαναν περίπατο. Και το έκαναν έχοντας ως όπλο το εξαιρετικό μπλοκ. Με 7-1 σε αυτό το κομμάτι, οι «κυανέρυθρεςε» δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στον ΑΟ Θήρας, πήραν από νωρίς μια διαφορά, την κράτησαν και έφτασαν με χαρακτηριστική ευκολία στο 0-1.

Μαγικές οι «κυανέρυθρες» με περίπατο το 0-2

Αν είπαμε πως στο πρώτο σετ ο Πανιώνιος κυριάρχησε, στο δεύτερο το έκανε ακόμα παραπάνω. Η ομάδα του Γιουνούς Οτσάλ συνεχίζοντας να έχει φοβερό μπλοκ και με την επίθεση να είναι αλάνθαστη πήρε και στο δεύτερο σετ μια διαφορά που όχι μόνο την κράτησε, αλλά την έφτασε και σε διψήφιο αριθμό πόντων, παίρνοντας το σετ με 25-15. Απόλυτη κυριαρχία με τον ΑΟ Θήρας να μην μπορεί στο διάστημα αυτό να κοιτάξει τον αντίπαλο στα μάτια. Τα κορίτσια του Μανώλη Σκουλικάρη έχοντας απέναντί τους ένα τόσο δυνατό μπλοκ δεν μπορούσαν να περάσουν επίθεση στέλνοντας πολλές φορές την μπάλα άουτ.

Μείωσε και έμεινε ζωντανός ο ΑΟ Θήρας

Στο τρίτο σετ είδαμε το ντέρμπι που περιμέναμε όλοι για έναν τελικό Κυπέλλου. Από την μία οι τυπικά γηπεδούχες ανέβασαν κατακόρυφα ρυθμό με την Γεννιτσαρίδη να θυμίζει την παίκτρια του ημιτελικού με τον ΠΑΟΚ, από την άλλη ίσως οι τυπικά φιλοξενούμενες να περίμεναν πως θα έκαναν με περίπατο το 3-0 και έτσι οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο πόντο μέχρι και το 25-25, καθώς όποια και αν έπαιρνε μια μικρή διαφορά, αμέσως την έφτανε η άλλη. Στο 25-25 μια επίθεση της Πάβισιτς και ένα μπλοκ της Μάασε στην Ριστίσεβιτς έκαναν το 27-25 με τις νησιώτισσες να μειώνουν σε 2-1.

Στα δύσκολα μίλησαν Ραχίμοβα και μπλοκ και έγινε το 1-3

Στο τέταρτο και τελευταίο όπως αποδείχθηκε σετ οι τυπικά φιλοξενούμενες πήραν και πάλι μια διαφορά τριών πόντων νωρίς (7-10) που μετά αυξήθηκε στους 5 (12-17), δείχνοντας έτοιμες για να πάρουν τον τίτλο. Ο ΑΟ Θήρας ωστόσο δεν παρέδωσε τα όπλα και κατάφερε να μειώσει στον πόντο (16-17), αλλά στα δύσκολα μίλησε το μπλοκ και η Ραχίμοβα που με κρίσιμες επιθέσεις οδήγησαν τις «κυανέρυθρες» στην μεγάλη νίκη.

Τα σετ 1-3 σε 1.54: 17-25, 15-25, 27-25, 20-25

Διακύμανση

1ο σετ: 6-8, 11-16, 13-21, 17-25

2ο σετ: 6-8, 11-16, 14-21, 15-25

3ο σετ: 7-8, 14-16, 20-21, 27-25

4ο σετ: 7-8, 12-16, 18-21, 20-25

** Οι πόντοι του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 5 άσους, 53 επιθέσεις, 8 μπλοκ, 13 λάθη αντιπάλου και του Πανιωνίου Betsson από 5 άσους, 50 επιθέσεις, 22 μπλοκ, 23 λάθη αντιπάλου.

ΑΟ ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 1 (1/4 επ.), Πάβισιτς 15 (12/33 επ, 3 άσοι, 50% υπ. – 28% άριστες), Σιρίνινα 11 (7/13 επ, 4 μπλοκ), Μάασε 19 (18/54 επ, 1 μπλοκ), Γενιτσαρίδη 8 (7/34 επ, 1 άσος, 70% υπ. – 17% άριστες), Τσιόγκα 7 (4/14 επ, 3 μπλοκ) / Τουλγαρίδου (λ, 46% υπ. – 15% άριστες), Μπαμπαλιού 1 (1/1 επ.), Θωμαΐδου, Μιρκτσουλάβα 4 (3/10 επ., 1 άσος, 12% υπ. – 0% άριστες), Κεραμιτσοπούλου.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Γιουνούς Οτσάλ): Ριστίσεβιτς 14 (13/23 επ., 1 μπλοκ, 35% υπ. – 17% άριστες), Στογίλκοβιτς 5 (1/4 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Ατανασίεβιτς 17 (12/35 επ., 5 μπλοκ, 62% υπ. – 24% άριστες), Ραχίμοβα 19 (16/34 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Ζακχαίου 11 (4/13 επ., 1 άσος, 6 μπλοκ), Καρέλια 1 (0/4 επ., 1 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 38% υπ. – 12% άριστες), Νομικού 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Χαντάβα, Λαμπρούση 8 (3/5 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ).