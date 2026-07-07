Θρήνος στο βόλεϊ για τον χαμό του Δωριάδη

Ο Ηρακλής Δωριάδης έφυγε από την ζωή σε ηλικία 72 ετών με την ΕΟΠΕ και τον Ολυμπιακό να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για τον χαμό ενός ανθρώπου που έβαλε την δική του σφραγίδα στον χώρο του ελληνικού βόλεϊ.

Φτωχότερο είναι από σήμερα το ελληνικό βόλεϊ μετά τον χαμό του Ηρακλή Δωριάδη σε ηλικία 72 ετών. Η ΕΟΠΕ με ανακοίνωσή της ανέφερε τα εξής: «Ο Πρόεδρος Γιώργος Καραμπέτσος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια του Ηρακλή Δωριάδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα, 7 Ιουλίου 2026, σε ηλικία 72 ετών.

Ο Ηρακλής Δωριάδης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1954 και υπηρέτησε το ελληνικό βόλεϊ για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, αρχικά ως αθλητής και στη συνέχεια ως προπονητής και παράγοντας. Αγωνίστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού από το 1977 έως το 1986 και ολοκλήρωσε την αγωνιστική του πορεία στον Εθνικό Πειραιώς το 1990.

Ως προπονητής εργάστηκε σε ιστορικούς συλλόγους του ελληνικού βόλεϊ, μεταξύ των οποίων ο Ολυμπιακός, ο Πανιώνιος, το Γαλάτσι, η Αγία Παρασκευή, η Ηλιούπολη, ο Εθνικός Πειραιώς, ο Αστέρας Αγίου Δημητρίου και η ΑΕΚ, ενώ διετέλεσε και ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ανδρών. Από το 2000 έως το 2012 υπηρέτησε ως πρόεδρος του Συλλόγου Παλαιμάχων Πετοσφαιριστών, προσφέροντας σημαντικό έργο στην ανάδειξη και διατήρηση της ιστορίας του αθλήματος.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου, στις 11:30, στο Νεκροταφείο Παλαιού Φαλήρου».

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Ανακοίνωση εξέδωσε και ο Ολυμπιακός αναφέροντας τα εξής: «Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Ηρακλή Δωριάδη.

Ο Ηρακλής Δωριάδης υπηρέτησε το ελληνικό βόλεϊ ως αθλητής, προπονητής και παράγοντας. Με τη φανέλα του Ολυμπιακού αγωνίστηκε ως κεντρικός, από το 1977 έως το 1986, ενώ εργάστηκε και ως προπονητής στην ομάδα βόλεϊ Γυναικών.

Η «ερυθρόλευκη» οικογένεια αποχαιρετά με σεβασμό έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την ιστορία του ελληνικού βόλεϊ και τίμησε τη φανέλα του Θρύλου, με ήθος, αγάπη και αξιοπρέπεια.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους και τους αγαπημένους του.

Αιωνία του η μνήμη».