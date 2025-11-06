Ανθή Βασιλαντωνάκη στο GWomen: «Γιατί να θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα, όταν έξω είμαι επαγγελματίας και εδώ ερασιτέχνης;»

Είσαι τόσα χρόνια στο εξωτερικό. Δεν σκέφτηκες ποτέ να επιστρέψεις στην Ελλάδα;

«Ναι, το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Δεν θα πω ψέματα, όσο περνάει ο καιρός, με δυσκολεύει το ότι λείπω. Όσο κι αν αγαπάς τα όνειρα και τους στόχους σου, η απόσταση από την πατρίδα πάντα σε βαραίνει. Αλλά αυτή τη στιγμή, ο λόγος που παραμένω εκτός Ελλάδας είναι απλός: στο εξωτερικό είμαι επαγγελματίας. Εδώ, είμαι ερασιτέχνης».

Δηλαδή;

«Αρχικά, όταν έφυγα ήμουν 18 χρονών και ο βασικός λόγος ήταν η διαφορά επιπέδου. Ήθελα να δοκιμαστώ στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Να ανέβω πιο ψηλά από την κορυφή που μπορούσα να κατακτήσω στην Ελλάδα.

Σήμερα, αναγνωρίζω πως το επίπεδο του ελληνικού βόλεϊ έχει βελτιωθεί. Όμως, η ουσιαστική διαφορά παραμένει: στο εξωτερικό είμαι αναγνωρισμένη ως επαγγελματίας αθλήτρια. Αυτό, για μένα, είναι τεράστιο. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα χρήματα, έχει να κάνει με τον σεβασμό».

Τι εννοείς “σεβασμό”;

«Όταν παίζεις σε μια ομάδα στην Ιταλία ή στην Τουρκία, όλα είναι ξεκάθαρα. Έχεις συμβόλαιο, έχεις ασφάλιση, ένσημα, υποστήριξη. Είσαι εργαζόμενη και σε αντιμετωπίζουν έτσι.

Στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το επαγγελματικό πλαίσιο. Οι απαιτήσεις είναι ίδιες, να είσαι κάθε μέρα στο γήπεδο, να προπονείσαι, να έχεις πειθαρχία, να αποδίδεις στο 100%. Όμως, η αντιμετώπιση δεν είναι επαγγελματική. Δεν γίνεται να ζητάνε από εσένα να φέρεσαι ως επαγγελματίας, αλλά οι ίδιοι να σου φέρονται σαν να κάνεις χόμπι».

Ουσιαστικά λες ότι η αθλήτρια καλείται να λειτουργήσει με επαγγελματικά στάνταρ χωρίς να έχει επαγγελματική κατοχύρωση.

«Ακριβώς. Είναι σαν να σου λέει μια εταιρεία “θέλω να δουλεύεις full time, αλλά δεν θα σου κολλάω ένσημα”. Αν αποφασίσεις να σταματήσεις, δεν υπάρχει τίποτα γραμμένο πουθενά, καμία αναγνώριση, καμία εξασφάλιση.

Δεν γίνεται να υπάρχει αυτή η ανισορροπία. Γιατί το βόλεϊ, ειδικά των γυναικών, είναι το πιο διαδεδομένο άθλημα γυναικών στον κόσμο. Και στην Ελλάδα, έχει τεράστια συμμετοχή. Είναι κρίμα να μην αντιμετωπίζονται οι αθλήτριες όπως τους αξίζει».

Πιστεύεις ότι αυτό είναι θέμα πολιτείας; Νομοθεσίας;

«Ειλικρινά, δεν ξέρω αν είναι καθαρά θέμα κράτους ή ομοσπονδίας. Στην Ιταλία και στην Τουρκία, το επαγγελματικό στάτους είναι κατοχυρωμένο. Υπάρχει πλαίσιο, υπάρχει φορολογία, υπάρχει δομή. Δεν είναι μόνο θέμα ομάδων, είναι κρατικά ρυθμισμένο.

Και φυσικά, έχει να κάνει και με την προβολή. Στην Τουρκία, για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια έχουν επενδύσει τρομερά στην προώθηση του βόλεϊ. Και το αποτέλεσμα φαίνεται».

«Στην Τουρκία βγαίνεις στον δρόμο και βλέπεις αφίσες με τις βολεϊμπολίστριες, στην Ελλάδα, ούτε μία»

Πώς είναι η κατάσταση εκεί;

«Στην Τουρκία, τα περισσότερα παιχνίδια είναι γεμάτα. Ο κόσμος αγαπάει το άθλημα, το ζει. Βλέπεις οικογένειες, παιδιά, πανό, ενθουσιασμό. Υπάρχουν χορηγοί, διαφημίσεις, αφίσες με αθλήτριες στους δρόμους. Στην τηλεόραση, κάθε εβδομάδα παίζονται αγώνες. Κι όσα ματς δεν δείχνει η TV, προβάλλονται στο YouTube δωρεάν, σε επαγγελματική μετάδοση.

Και το πιο σημαντικό, προβάλλουν τις ίδιες τις Τουρκάλες αθλήτριες. Τις δικές τους. Ακόμα κι αν έχουν στην ομάδα τους τις καλύτερες ξένες παίκτριες του κόσμου, θα προωθήσουν τη δική τους νέα γενιά. Αυτό είναι εξαιρετικό. Δείχνει ότι επενδύουν στο μέλλον τους».

Και στην Ελλάδα;

«Στην Ελλάδα, δυστυχώς, αυτό λείπει. Μπορεί να γίνει τελικός κυπέλλου και να υπάρχει μια μικρή αφίσα σε μια κολώνα, και αυτό ήταν. Δεν υπάρχει προβολή, δεν υπάρχει στρατηγική.

Στην Τουρκία, βλέπεις παντού πρόσωπα από το βόλεϊ, στις στάσεις, στα σποτάκια, στα social media. Είναι κομμάτι της κοινωνίας. Εδώ, αν δεις γυναίκα αθλήτρια σε καμπάνια, είναι μάλλον εξαίρεση».

Νομίζεις ότι αυτό είναι και θέμα νοοτροπίας; Ότι εδώ “θαυμάζουμε” μόνο τους ξένους;

«Ίσως, ναι. Εγώ η ίδια το έχω πει, και το λέω με αυτοκριτική, πολλές φορές κοιτάμε προς τα έξω. Λέμε “να φέρουμε μια ξένη σταρ, μια Kaytlin Clark του βόλεϊ”. Και ξεχνάμε ότι έχουμε Ελληνίδες αθλήτριες που παίζουν σε κορυφαίες λίγκες, που έχουν περάσει από τις ίδιες δυσκολίες, που μπορούν να εμπνεύσουν τα κορίτσια εδώ.

Όταν βλέπεις κάποιον δικό σου να πετυχαίνει, λες “μπορώ κι εγώ”. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η ταύτιση. Αν δεν δώσεις στα νέα παιδιά την ευκαιρία να δουν τον εαυτό τους μέσα στο άθλημα, δεν θα έρθουν ποτέ κοντά του».