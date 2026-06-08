Οι δηλώσεις του Χρήστου Μουζακίτη στην κάμερα του Alpha μετά τη φιλική ήττα της Ελλάδας από την Ιταλία στο Ηράκλειο.

Η Εθνική Ελλάδας έκλεισε τη σεζόν με φιλική ήττα, καθώς έχασε από την Ιταλία στο Ηράκλειο με 1-0. Ο Χρήστος Μουζακίτης ήταν βασικός για τη Γαλανόλευκη και στις δηλώσεις του μετά το ματς στάθηκε στο δύσκολο συναίσθημα να παίζεις στα προκριματικά και να βλέπεις το Μουντιάλ από την τηλεόραση, ενώ χαρακτήρισε challenge τη League A του Nations League.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Μουζακίτη

«Προφανώς δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που κάναμε, θέλαμε να κλείσουμε καλύτερα τη σεζόν κάνοντας μια νίκη. Δεν τα καταφέραμε, είμαστε εδώ για να επιμείνουμε, να προσπαθήσουμε και να βελτιωθούμε.

Προφανώς είναι πολύ καλό που θα παίξουμε με αυτές τις ομάδες στο Nations League, είναι μεγάλο challenge για εμάς για τους εαυτούς μας

Είμαστε οι πρώτοι που πιστεύουμε στους εαυτούς μας και πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι μεγάλο για την Εθνική, είναι κάτι που περιμέναμε πολύ καιρό, δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια, όταν θα έρθει η ώρα θα δούμε τα παιχνίδια όπως πρέπει.

Προφανώς είμαστε οι πρώτοι που πιστεύουμε στους εαυτούς μας και πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι μεγάλο μετά από πολλά χρόνια αλλιώς δεν θα είμασταν εδώ.

Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο για έναν ποδοσφαιριστή έχοντας αγωνιστεί στα προκριματικά, να βλέπει το Μουντιάλ από την τηλεόραση. Το χειρότερο συναίσθημα.

Το κλίμα στην ομάδα θα παραμείνει πάντα έτσι, δεν έχουμε κανένα θέμα».