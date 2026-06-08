Ανδρούτσος: «Θα συνεχίσω να παλεύω για να καθερωθώ στην Εθνική, κανένας δεν σκεφτόταν τις διακοπές»

Οι δηλώσεις του Θανάση Ανδρούτσου στην κάμερα του Alpha μετά τη φιλική ήττα της Ελλάδας από την Ιταλία στο Ηράκλειο.

Ο Θανάσης Ανδρούτσος επέστρεψε στην Εθνική Ελλάδας μετά από 4,5 χρόνια και έκανε την πρώτη του εμφάνιση επί ημερών Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο αρχηγός του ΟΦΗ και εκ των πρωταγωνιστών των Κυπελλούχων μίλησε στην κάμερα του Alpha μετά το φιλικό με την Ιταλία στο Ηράκλειο και στάθηκε στη σημασία του να φοράει ξανά το εθνόσημο.

Οι δηλώσεις του Θανάση Ανδρούτσου

«Εγιναν λάθη, υπήρχαν και καλές στιγμές. Υπήρχε, όμως, θέληση. Αν και ήταν τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, κανένας δεν σκεφτόταν τις διακοπές».

Για την παρουσία του: «Είναι τεράστια η χαρά και η τιμή που φοράω το εθνόσημο. Ηταν κάτι που περιμενα αρκετά χρόνια και θα συνεχίσω να παλεύω όσο μπορώ για να καθιερωθώ στην Εθνική. Η Εθνική πάντα είχε οικογενειακό κλίμα. Παίζουμε σε διαφορετικές ομάδες, αλλά όταν συναντιόμαστε στην Εθνική ήμαστε σαν αδερφια. Ολοι προσπαθούμε να χτίσουμε μία νέα Εθνική με κίνητρο και στόχους και ευελπιστώ ότι θα τα καταφέρουμε».

Για το μέλλον της Εθνικής: «Στόχοι υπάρχουν και όρεξη υπάρχει. Δεν νομίζω ότι κάτι θα πάει στραβά και θα δουλέψουν όλα τα παιδιά για να επιτευχθεί ο στόχος. Επειδή έχουμε πολλά χρόνια να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση έχουμε όρεξη. Από την άλλη μπορεί να υπάρξει άγχος. Υπάρχει όρεξη και εμπειρία».

Για τον κόσμο που έδωσε δυναμικό παρών στις εξέδρες του Παγκρητίου: «Ευχαριστώ τους φιλάθλους που ήρθαν στο Παγκρήτιο και μας στήριξε, πάντα η Κρήτη στηρίζει».