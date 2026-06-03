Roland Garros: Αποκλεισμός για τη Σαμπαλένκα έμεινε εκτός ημιτελικών
Η περυσινή φιναλίστ και μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στο Roland Garros, Αρίνα Σαμπαλένκα, ηττήθηκε στα προημιτελικά από την Νταϊάνα Σνάιντερ με 3-6, 7-5, 6-0 και γνώρισε τον αποκλεισμό.
Αν και κατάφερε να προηγηθεί στην αναμέτρηση η Λευκορωσίδα τενίστρια, η Σνάιντερ κατάφερε να πραγματοποιήσει μία τεράστια ανατροπή, πετυχαίνοντας και ένα εκπληκτικό τέλος.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε πολύ καλά το ματς για την Αρίνα Σαμπαλένκα. Η 28χρονη αθλήτρια κατάφερε να πετύχει δύο breaks και να βρεθεί με τέσσερα games μπροστά (5-1). Μάλιστα, η ίδια σέρβιρε για να πάρει το σετ, όμως η Νταϊάνα Σνάιντερ έκανε break (5-2) το οποίο και υπερασπίστηκε αμέσως μετά (5-3). Ωστόσο, δεν κατάφερε να κάνει break και στο 9ο game με τη Νο.1 του κόσμου να κατακτά το σετ με 6-3.
Αντίστοιχα ξεκίνησε το δεύτερο σετ για την Αρίνα Σαμπαλένκα. Η Λευκορωσίδα πήρε και πάλι διαφορά δύο breaks (4-1). Βρέθηκε ένα game μακριά από την κατάκτηση του σετ και να πάρει τη νίκη (5-3), όμως είδε την Σνάιντερ να πραγματοποιεί σερί τεσσάρω games και να κατακτά το σετ με 7-5.
Στο τρίτο σετ το σερί της Νο.23 στον κόσμο συνεχίστηκε. Η Νταϊάνα Σνάντερ έκανε ένα εκπληκτικό σετ και χωρίς ν' αφήσει την Αρίνα Σαμπαλένκα να πάρει game πραγματοποίησε ένα bagel (6-0), με το οποίο έκλεισε το το σετ και πανηγύρισε μία τεράστια νίκη.
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