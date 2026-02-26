Ο Παναθηναϊκός ευχαρίστησε τον Πανιώνιο για την υποδοχή στο «Ανδρέας Βαρίκας» και ενημέρωσε τους φιλάθλους για τη διάθεση των εισιτηρίων του δεύτερου τελικού με τη Βαλεφόλια.

Μετά το 3-2 επί του Πανιωνίου στο «Ανδρέας Βαρίκας», ο Παναθηναϊκός έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στον μεγάλο τελικό του Challenge Cup, όπου θα συναντήσει τη Βαλεφόλια.

Ο κόσμος των Πρασίνων επεφύλασσε την πιο θερμή υποδοχή τόσο στις Κυανέρυθρες, όσο και στις παίκτριες του Αλεσάντρο Κιαπίνι, με τους Πάνθηρες να ετοιμάζουν ένα ιδιαίτερα συγκινητικό πανό αφιερωμένο στην Πέννυ Ρόγκα.

Το «τριφύλλι» με ανακοίνωσή του, θέλησε να ευχαριστήσει τον Πανιώνιο για τη φιλοξενία και τις υπέροχες αυτές εικόνες, ενημερώνοντας παράλληλα τον κόσμο του για το πώς θα μάθει για τη διάθεση των εισιτηρίων της ρεβάνς με τη Βαλεφόλια, που θα διεξαχθεί εκτός της φυσικής έδρας του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά την ομάδα του Πανιωνίου για τη φιλοξενία της οποίας έτυχε και στέλνει και συγχαρητήρια στην ομάδα της Νέας Σμύρνης για την πορεία της.

Σε ότι αφορά τα εισιτήρια των τελικών θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώνεις εντός των ημερών, όταν θα υπάρχουν επίσημες ενημερώσεις.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τη Βαλεφόλια και θα υπάρξουν άμεσες αποφάσεις για το πρώτο ματς στην Ιταλία, καθώς και οι λεπτομέρειες για το γήπεδο που θα διεξαχθεί η ρεβάνς».

