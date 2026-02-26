Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 του ΠΑΟΚ, προκρίθηκε στο φάιναλ φορ του Κυπέλλου και προβάλει ως το μεγάλο φαβορί για κατάκτηση του τροπαίου.

Έχοντας σε ακόμα ένα ακόμα ματς εξαιρετικό σερβίς, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει του ΠΑΟΚ στο Μετς με 3-1 (25-21, 23-25, 25-21, 25-21) και να πάρει την πρόκριση στο φάιναλ φορ. Ένα φάιναλ φορ που φαντάζει ως το μεγάλο φαβορί, καθώς οι άλλες ομάδες που έχουν προκριθεί είναι οι ΟΦΗ (αντίπαλος στον ημιτελικό), Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου και Πανιώνιος.

Με σχεδόν αλάνθαστη επίθεση ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-0

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ στο οποίο οι «πράσινοι» από την αρχή πήραν μια διαφορά που έφτασε τους 4 πόντους (14-10), με τους «ασπρόμαυρους» να αντιδρούν και να ισοφαρίζουν. Και πάλι όμως οι παίκτες του Δημήτρη Ανδρεόπουλου έχοντας ως όπλο το σερβίς αλλά και την εξαιρετική τους επίθεση πήραν εκ νέου την διαφορά την οποία και κράτησαν ως το τέλος κάνοντας έτσι το 1-0 με το άνετο 25-21.

Μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ να κάνει το 1-1

Στο δεύτερο σετ είδαμε σαφώς ένα μεγαλύτερο ντέρμπι με τις δύο ομάδες να μας προσφέρουν ωραίο θέαμα και να πηγαίνουν μαζί μέχρι και το 18-18. Στο σημείο εκείνο οι «πράσινοι» με ένα 3-0 πήραν σημαντικό προβάδισμα, αλλά στο 22-20 οι παίκτες του Βαλάντη Μαμάη αντέδρασαν και με ένα δικό τους σερί που ήταν 4-0 έκαναν το 22-24. Ο Ανδρεόπουλος με εξαιρετική επίθεση στην ευθεία μείωσε στον πόντο, αλλά ο Γιάντσουκ που μπήκε για το σερβίς έστειλε την μπάλα άουτ κάνοντας το 23-25 για τον ΠΑΟΚ που ισοφάρισε.

Κλειδί ο Γκάσμαν για το 2-1

Στο τρίτο σετ και πάλι οι δύο ομάδες πήγαν μαζί μέχρι και το 10-10. Στο σημείο εκείνο με εξαιρετικό σερβίς του Γκάσμαν οι γηπεδούχοι έκαναν ένα 3-0 και προηγήθηκαν με 13-10, μια διαφορά που μηδένισε ο ΠΑΟΚ κάνοντας το 15-15. Και πάλι όμως ο Παναθηναϊκός με όπλο το σερβίς κατάφερε να φτάσει στο +3 και να πάρει και πάλι το σετ επικρατώντας με 25-21 μετά από λάθος σερβίς του Κοβάσεβιτς.

Με την ίδια συνταγή το 3-1 και την πρόκριση

Στο τέταρτο και τελευταίο σετ και πάλι ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο, έπαιρνε διαφορές τεσσάρων και πέντε πόντων, με τον ΠΑΟΚ να επιστρέφει αλλά να μην μπορεί να κάνει το βήμα παραπάνω. Οι «ασπρόμαυροι» μετά το 2-2 κυνηγούσαν συνεχώς τον αντίπαλό τους με τους «πράσινους» να παίρνουν άνετα το σετ, να κάνουν το 3-1 και να παίρνουν και το εισιτήριο για το φάιναλ φορ του Κυπέλλου.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-1 (25-21, 23-25, 25-21, 25-21)

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 11 άσους, 51 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων ενώ του ΠΑΟΚ από 5 άσους, 45 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 16 (7/12 επ., 4 άσοι, 5 μπλοκ), Γιάντσουκ 10 (8/24 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 57% υπ. – 22% άριστες), Νίλσεν 20 (17/32 επ., 3 άσοι), Βουλκίδης 10 (5/7 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ), Σπιρίτο 1 (1 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 15 (13/24 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 67% υπ. – 28% άριστες) / Χανδρινός (λ., 64% υπ. – 24% άριστες), Ανδρεόπουλος 1 (1/1 επ.)

ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 4 (3/4 επ., 1 μπλοκ), Κοκκινάκης 8 (7/21 επ., 1 άσος, 52% υπ. – 10% άριστες), Κόλεφ 10 (6/9 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Γαλιώτος 4 (0/1 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Ερνάντες 18 (17/27 επ., 1 άσος), Κοβάσεβιτς 14 (12/30 επ., 2 μπλοκ, 27% υπ. – 9% άριστες) / Μιχελάκης (λ., 27% υπ. – 9% άριστες), Τακουρίδης, Καρασαββίδης (λ., 0% υπ. – 0% άριστες), Μούχλιας

Η γνώμη του πάγκου

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ΔημήτρηςΑνδρεόπουλος τόνισε: «Οι αγώνες με τον ΠΑΟΚ εδώ και 13 χρόνια είναι σκληρά. Όποιος είναι πιο παλιός θα θυμάται. Κρατάει 13 χρόνια αυτή η κολώνια. Σήμερα ο αγώνας είχε και την ιδιαιτερότητα ότι ήταν νοκ άουτ. Αντιδράσαμε καλά και παίξαμε καλά στο μεγαλύτερο διάστημα. Καταφέραμε να μην δώσουμε στον αντίπαλο περισσότερους πόντους από αυτούς που πρέπει. Αυτό ήταν το πρόβλημά μας στα δύο προηγούμενα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Πήραμε μία μεγάλη πρόκριση αλλά το φάιναλ-4 αργεί ακόμα. Ακολουθούν δύο δύσκολες αγωνιστικές για το πρωτάθλημα που θα καθορίσουν και την κατάταξη».

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Βαλάντης Μαμάης δήλωσε: «Υπάρχει στεναχώρια. Δεν μπορέσαμε να αντεπεξέλθουμε στο σερβίς του Παναθηναϊκού. Ενώ βασιζόμαστε στην υποδοχή μας δεν βρήκαμε λύσεις. Δεν είχαμε καλό side out και στην κόντρα επίθεση δεν τελειώσαμε κρίσιμες φάσεις. Δίκαια νίκησε ο Παναθηναϊκός».

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ

ΟΦΗ – Φοίνικας Σύρου 3-2

Φλοίσβος – Μίλων 3-2

Καλαμάτα ’80 – Πανιώνιος 2-3

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1

ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΣΤΟ FINAL FOUR – ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

Φλοίσβος – Πανιώνιος