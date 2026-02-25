Κιαπίνι: «Περήφανος γι' αυτό που κάναμε»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Αλεσάντρο Κιαπίνι ανέφερε πως είναι περήφανος για την πρόκριση των «πράσινων» στον τελικό του Challenge Cup.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τρίτο Ευρωπαϊκό της ιστορίας του επικρατώντας με 3-2 του Πανιωνίου στον δεύτερο ημιτελικό, Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Αλεσάντρο Κιαπίνι ανέφερε τα εξής: «Πραγματικά ονειρευόμαστε να το πετύχουμε αυτό, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, Είμαι περήφανος για αυτό που κάναμε και χαρούμενος που θα παίξουμε στον τελικό. Η Βαλεφόλια είναι μία πολύ καλή ομάδα, έχουν δώσει πολλούς αγώνες πρόσφατα θα είναι κουρασμένοι, αλλά είναι σπουδαία και σταθερή ομάδα, θα είναι δύσκολα αλλά πάμε να το διασκεδάσουμε».