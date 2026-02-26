Ο Παναθηναϊκός, μετά και την χθεσινή του νίκη επί του Πανιώνιου με 3-2 στη Νέα Σμύρνη, ζει και αναπνέει πλέον για τον μεγάλο τελικό του Challenge Cup με την Βελαφόλια, με το πρώτο ματς να είναι προγραμματισμένο για τις 11 Μαρτίου και την ρεβάνς στις 18 του ίδιου μήνα στην Αθήνα.

Μόνο που σε αυτή το παιχνίδι, δεν θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει την φυσική του έδρα, το Μετς. Βλέπετε, το γήπεδο του Παγκρατίου δεν πληροί τις προϋποθέσεις και οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» αναζητούν τις εναλλακτικές επιλογές που μπορούν να έχουν. Αυτές μάλιστα δεν είναι και πολλές...

Η πρώτη και... δοκιμασμένη παλιότερα λύση, είναι το γήπεδο της Γλυφάδας, ενώ πλέον στο προσκήνιο έχει έρθει και αυτό του Περιστερίου, το οποίο όμως δεν συγκεντρώνει και τόσες πολλές πιθανότητες.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι άνθρωποι του Ερασιτέχνη δεν έχουν και αρκετό χρόνο μπροστά τους, καθώς μέχρι την Παρασκευή θα πρέπει να έχουν δηλώσει την έδρα που θα φιλοξενήσει τον δεύτερο τελικό με την Βελαφόλια.