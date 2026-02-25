Μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού στον τελικό του Challenge Cup υποδέχθηκαν στην Λεωφόρο την αποστολή ζητώντας από τα κορίτσια του Αλεσάντρο Κιαπίνι το Ευρωπαϊκό.

Ο Παναθηναϊκός επικρατώντας και μέσα στο «Ανδρέας Βαρίκας» του Πανιωνίου με 3-2 πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Challenge Cup που θα είναι ο τρίτος Ευρωπαϊκός τελικός στην ιστορία του. Οι «πράσινες» αφού πανηγύρισαν με την ψυχή τους την μεγάλη πρόκριση στη Νέα Σμύρνη είδαν στην επιστροφή τους στην Λεωφόρο κόσμο να τους περιμένει.

Πάνω από 200 φίλοι του «τριφυλλιού» βρέθηκαν έξω από τον «Τάφο του Ινδού» και αποθέωσαν τον Αλεσάντρο Κιαπίνι και τα κορίτσια του. Άναψαν καπνογόνα και ζήτησαν την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού στον τελικό με την Ιταλική Βαλεφόλια. Οι θριαμβεύτριες το χάρηκαν και με το παραπάνω και δεν σταμάτησαν να τραγουδάνε μαζί με τον κόσμο.