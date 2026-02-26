Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τελικό Ευρωπαϊκής διοργάνωσης για τρίτη φορά με τον Φώτη Καρακούση να γράφει μόνο για την ΤΕΡΑΣΤΙΑ Πέννυ Ρόγκα που μέσα σε δύο χρόνια νίκησε τον καρκίνο, επέστρεψε και βρίσκεται στον τελικό.

Η αλήθεια είναι πως μετά από μια μεγάλη πρόκριση του Παναθηναϊκού στον τρίτο Ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας του, απέναντι σε έναν εξαιρετικά δυνατό αντίπαλο που στην πρώτη του συμμετοχή στις εκτός συνόρων διοργανώσεις έφτασε ως τον ημιτελικό, θα έπρεπε να ασχοληθώ με το παιχνίδι στο κατάμεστο «Ανδρέας Βαρίκας». Θα με συγχωρέσουν οι φίλοι και των δύο ομάδων, αλλά αυτό εδώ το blog είναι αφιερωμένο στην ΣΠΟΥΔΑΙΑ Πέννυ Ρόγκα. Σε μια μαχήτρια της ζωής που μέσα σε δύο χρόνια κατάφερε να βρεθεί από την κόλαση στον Παράδεισο.

Το ημερολόγιο έγραφε 2 Μαΐου του 2024 όταν όλοι οι άνθρωποι του βόλεϊ και του ελληνικού αθλητισμού συνολικά παγώσαμε με την είδηση πως η Πέννυ Ρόγκα, ένα από τα πιο χαμογελαστά παιδιά του αθλητισμού μας, έχει καρκίνο. Αυτό μάλιστα το ανακοίνωσε και η ίδια με μια συγκινητική ανάρτηση λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μέρα πρώτη, η μάχη μόλις ξεκίνησε. Ψηλά το κεφάλι! Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές και τα σημαντικά λόγια που μου είπατε».

Όσοι την γνωρίζουν ήξεραν πως αυτό το κορίτσι δεν υπήρχε περίπτωση να μην παλέψει. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην τα δώσει όλα προκειμένου να πετύχει την μεγαλύτερη νίκη που μπορεί να πετύχει όχι ένας αθλητής, αλλά συνολικά ένας άνθρωπος, την μάχη της ζωής. Μια μάχη που όχι μόνο κέρδισε, αλλά κατάφερε να πετύχει κάτι που φάνταζε απίθανο.

Ποιο είναι αυτό; Μα να γυρίσει πίσω στην ενεργό δράση. Όταν στις 13 Ιουνίου έγινε και επίσημα γνωστό πως αυτή η ΤΕΡΑΣΤΙΑ μαχήτρια θα επιστρέψει στα γήπεδα, δεν ήταν λίγοι όσοι σκέφτηκαν πως «ακόμα και να μην καταφέρει να είναι αυτοί που όλοι ξέραμε, το σημαντικό είναι πως γύρισε. Πως νίκησε τον καρκίνο και γύρισε». Η ίδια βέβαια παντού έλεγε πως δεν γυρίζει για να είναι μια ατραξιόν.

Γυρίζει με στόχο να παίξει και πάλι όπως μπορεί και να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Και όταν το λέει ένας άνθρωπος που είχε καταφέρει να νικήσει τον καρκίνο, δύσκολα θα πέσει έξω. Περίπου 9 μήνες μετά την γνωστοποίηση της επιστροφής, αυτό το κορίτσι που κοίταξε στα μάτια το τέρας και το νίκησε, έχει καταφέρει κάτι που φάνταζε απίθανο.

Όχι μόνο έχει γίνει απαραίτητη στις «πράσινες» βγάζοντας σε κάθε παιχνίδι την μία μαγική άμυνα μετά την άλλη, αλλά συνέβαλε στο να βρεθεί το αγαπημένο της ΤΡΙΦΥΛΛΙ στον τελικό του Challenge Cup. Δεν θα βρίσκεται στο μεγαλύτερο παιχνίδι της αθλητικής της καριέρας ως κομπάρσος, αλλά ως πρωταγωνίστρια. Όλο αυτό είναι αδιανόητο, είναι ένα μαγικό, ένα ονειρεμένο ταξίδι που έχει κάνει αυτό το κορίτσι.

Ένα κορίτσι που στα δύσκολα, στα πολύ δύσκολα, όχι μόνο δεν λύγισε, όχι μόνο δεν σταμάτησε να χαμογελά, αλλά αφού νίκησε τον καρκίνο έσφιξε τα δόντια, δούλεψε όσο ελάχιστοι και κατάφερε να γυρίσει ακόμα καλύτερη από όσο ήταν πριν. Πραγματικά για την πρόκριση των «πράσινων» στον τελικό μπορείς να γράψεις για τον φοβερό Αλεσάντρο Κιαπίνι που έχει κάνει απίστευτη δουλειά.

Μπορείς να γράψεις τις Γουάιτ, Μπένετ, Λαμπκόφσκα, Σάμανταν, την κομβική Παγεωργίου, την εξαιρετική Κωνσταντινίδου που ειδικά στα ματς με τον Πανιώνιο έκανε την διαφορά. Μπορείς να γράψεις πολλά, αλλά αυτή η πρόκριση και αυτή η κούπα αν τελικά κατακτηθεί, ανήκει στο 100% σε αυτό το χαμογελαστό κορίτσι.

Σε αυτή την μαχήτρια που ως άλλος Φοίνικας, κατάφερε να αναγεννηθεί από τις στάχτες του. Κατάφερε να κάνει πραγματικότητα αυτό που φάνταζε ένα μεγάλο θαύμα και να δείξει σε όλους πως όσο άσχημα και αν πάνε τα πράγματα, ποτέ μην χάνεις την ελπίδα σου και ποτέ μην σταματήσεις να προσπαθείς και να παλεύεις. Και αν τα κάνεις αυτά έχει πολλές πιθανότητες να τα καταφέρεις.

Πέννυ Ρόγκα να είσαι πάντα καλά και σε ευχαριστούμε πολύ για το μάθημα ζωής και δύναμης που μας έχεις δώσει αυτά τα δύο χρόνια.

ΥΓ: Η στιγμή που μετά το ματς η Πέννυ Ρόγκα πηγαίνει στους οργανωμένους του Πανιωνίου, τους χειροκροτά και αποθεώνεται, είναι ίσως η μεγαλύτερη στιγμή του ελληνικού αθλητισμού φέτος.