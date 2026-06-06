Μετά την ήττα από τη Σουηδία, η εθνική ομάδα ανδρών επικράτησε επί του του Αζερμπαϊτζάν στην πρώτη φάση του CEV European League.

Την πρώτη της νίκη στο CEV European League 2026 πανηγύρισε η εθνική ομάδα ανδρών, επικρατώντας με 3-0 σετ του Αζερμπαϊτζάν, στο δεύτερο παιχνίδι της στο πρώτο τουρνουά που φιλοξενείται στο Λουντ της Σουηδίας.

Η δεύτερη αναμέτρηση του τουρνουά βρήκε την Εθνική ανδρών με αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα, στο πλαίσιο της διαχείρισης της επιβάρυνσης που προκάλεσε η απαιτητική πρεμιέρα απέναντι στη Σουηδία και την ήττα με 3-2 σετ. Στο βασικό σχήμα βρέθηκαν οι Μάρκου, Θεοδόσης, Σπ. Χανδρινός, Ανδρεόπουλος, Κασαμπαλής και Βαϊόπουλος, με τους Τζιάβρα και Α. Χανδρινό να αγωνίζονται στη θέση του λίμπερο.

Η ελληνική ομάδα έδειξε από την αρχή σοβαρότητα και αγωνιστική πειθαρχία, διαχειρίστηκε σωστά τα κρίσιμα σημεία των δύο πρώτων σετ και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους Αζέρους, φτάνοντας δίκαια στην πρώτη της νίκη στη διοργάνωση. Πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της αναμέτρησης αναδείχθηκε από τους διοργανωτές ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος.

Αναγνωριστικοί ήταν οι πρώτοι πόντοι της αναμέτρησης, με τον Μάρκου να δίνει προβάδισμα στην Ελλάδα (1-2) και τον Θεοδόση με πρώτο χρόνο να διαμορφώνει το 3-4. Το Αζερμπαϊτζάν άρχισε να βρίσκει ρυθμό κυρίως μέσα από τις ενέργειες του Μέλνικοβ, ο οποίος με άσο έκανε το 10-9 και λίγο αργότερα διαμόρφωσε το 11-9. Οι διεθνείς μας απάντησαν με αποτελεσματικότητα σε πρώτο χρόνο με τους Βαϊόπουλο και Θεοδόση να ισοφαρίζουν σε 12-12. Οι δύο ομάδες συνέχισαν να συμβαδίζουν μέχρι το φινάλε, με την Ελλάδα να αποκτά προβάδισμα δύο πόντων (18-20) στην τελική ευθεία του σετ. Ο Σπύρος Χανδρινός διατήρησε τη διαφορά (18-21, 19-22), ενώ το μπλοκ του Βαϊόπουλου πάνω στον Μπαϊράμοβ έδωσε στην Εθνική το πρώτο σετ με 20-25.

Η Ελλάδα ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο σετ, πίεσε από τη γραμμή του σερβίς και δημιούργησε από νωρίς διαφορά ασφαλείας. Δύο συνεχόμενοι πόντοι του Ανδρεόπουλου, άσος του Κασαμπαλή και επίθεση του Μάρκου διαμόρφωσαν το 6-10, ενώ με σωστές επιλογές στην επίθεση η διαφορά έφτασε στο 10-16. Το Αζερμπαϊτζάν αντέδρασε με πρωταγωνιστή τον Μέλνικοβ και κατάφερε να μειώσει στον πόντο (19-20, 21-22), όμως η ελληνική ομάδα διατήρησε την ψυχραιμία της. Εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των αντιπάλων της, πήρε κρίσιμο μπλοκ από τον Κασαμπαλή και με τον Θεοδόση διαμόρφωσε το τελικό 22-25.

Με το πόδι πατημένο στο γκάζι μπήκε η Εθνική στο τρίτο σετ και ουσιαστικά «καθάρισε» την υπόθεση νίκη από πολύ νωρίς. Με τον Σπύρο Χανδρινό να πρωταγωνιστεί από τη γραμμή του σερβίς και να σημειώνει τρεις άσους, η Ελλάδα ξέφυγε με 3-14, μετατρέποντας το υπόλοιπο του σετ σε τυπική διαδικασία. Οι διεθνείς διατήρησαν την ίδια ένταση μέχρι το τέλος και με εμφατικό τρόπο έφτασαν στο 7-25, ολοκληρώνοντας την πρώτη τους νίκη στο φετινό European League.

Διακύμανση

1ο σετ: 8-7, 15-16, 21-18, 25-20

2ο σετ: 8-6, 16-10, 21-19, 25-22

3ο σετ: 8-2, 16-4, 21-6, 25-07

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 7 άσους, 39 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων ενώ του Αζερμπαϊτζάν από 2 άσους, 30 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων

Τα σετ: 3-0 (25-20, 25-23, 25-07) σε 77′.

Ελλάδα (Κώστας Χριστοφιδέλης): Κασαμαπαλής 5 (1/1 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Χανδρινός Σπ. 13 (9/19 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 60% υπ.-47% άριστες), Θεοδόσης 7 (6/7 επ., 1 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 7 (4/10 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 82% υπ.-64% άριστες), Βαϊόπουλος 8 (6/7 επ., 2 μπλοκ), Μάρκου 16 (13/27 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ, 40% υπ.-27% άριστες).

Αζερμπαϊτζάν (Μπόρις Γκρεμπένικοφ): Μπαϊράμοφ 7 (7/18 επ., 63% υπ.-26% άριστες), Ταγκιζάντε 2 (1/8 επ., 1 μπλοκ), Μέλνικοφ 13 (11/24 επ., 2 άσσοι), Αγκαμπάγιοφ, Μαμάντοφ Μ. 3 (3/8 επ.), Γκούρσκι / Γκασίμοφ (λ, 33% υπ.-00% άριστες), Αλίγιεφ (λ, 50% υπ.-25% άριστες), Αμπλού 1 (1/2 επ.), Αζίμοφ, Μαγίλοφ, Μαμάντοφ Αλ. 2 (2/4 επ.), Νικουλένκο 5 (4/8 επ., 1 μπλοκ).

Τα τουρνουά της εθνικής ανδρών

Πρώτο τουρνουά (05-07/06/2026 – Σουηδία): Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν, Ελλάδα

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026

Ελλάδα – Σουηδία 2-3 (25-19, 25-23, 25-27, 18-25, 13-15)

Σάββατο 6 Ιουνίου 2026

Αζερμπαϊτζάν – Ελλάδα 0-3 (20-25, 22-25, 07-25)

Κυριακή 7 Ιουνίου 2026

17.00: Σουηδία – Αζερμπαϊτζάν

Δεύτερο τουρνουά (12-14/06/2026 – Ελλάδα): Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026

20.00: Ισλανδία – Ελλάδα

Σάββατο 13 Ιουνίου 2026

19.00: Βόρεια Μακεδονία – Ισλανδία

Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

19.00: Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία

Τρίτο τουρνουά (19-21/06/2026 – Λουξεμβούργο)

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026

20.30: Αυστρία – Λουξεμβούργο

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026

19.30: Ελλάδα – Αυστρία

Κυριακή 21 Ιουνίου 2026

18.30: Λουξεμβούργο – Ελλάδα



