Mε ομάδες βόλεϊ σε αγόρια και κορίτσια το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα της Κίνας.

Με δύο σχολικές ομάδες, αγοριών και κοριτσιών, το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης αναχωρεί για την Κίνα, όπου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης, το οποίο θα διεξαχθεί στην πόλη Shangluo από την 1η έως τις 10 Ιουλίου.

Η ταυτόχρονη συμμετοχή και των δύο ομάδων στην κορυφαία διεθνή σχολική διοργάνωση του αθλήματος αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική και σπάνια διάκριση για ένα ελληνικό σχολείο. Η φετινή συμμετοχή είναι η όγδοη παρουσία του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης σε Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης, συνέχεια μιας διαδρομής που περιλαμβάνει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, με κορυφαία την κατάκτηση της 3ης θέσης στον κόσμο.

Το δικαίωμα συμμετοχής στη φετινή διοργάνωση κατακτήθηκε μέσα από την ανάδειξη των ομάδων αγοριών και κοριτσιών ως Πρωταθλητριών Ελλάδας, εξασφαλίζοντας την εκπροσώπηση της χώρας μας στη μεγαλύτερη σχολική διοργάνωση πετοσφαίρισης παγκοσμίως.

Την ελληνική αποστολή συγκροτούν 14 μαθητές και 14 μαθήτριες της Β’ και της Γ’ Λυκείου, οι οποίοι, μαζί με τους δύο προπονητές και τους δύο συνοδούς εκπαιδευτικούς τους, εκπροσωπούν την Ελλάδα σε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις του σχολικού αθλητισμού.

Για το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, η συμμετοχή σε μια παγκόσμια διοργάνωση υπερβαίνει την αγωνιστική διάσταση. Αποτελεί μια πολύτιμη εκπαιδευτική εμπειρία που καλλιεργεί την υπευθυνότητα, τη συνεργασία, τον σεβασμό, την αυτοπειθαρχία και την εξωστρέφεια, ενώ δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν διαφορετικούς πολιτισμούς, να δημιουργήσουν διεθνείς φιλίες και να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους με αξιοπρέπεια και ήθος.

Η συμμετοχή δύο σχολικών ομάδων στην ίδια παγκόσμια διοργάνωση αντικατοπτρίζει τη διαχρονική επένδυση του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης στον σχολικό αθλητισμό, ως αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ολόπλευρης ανάπτυξης των μαθητών.

Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης εύχεται σε όλα τα μέλη της ελληνικής αποστολής υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία.

Πάνω από κάθε αγωνιστικό αποτέλεσμα, η παρουσία των μαθητών και μαθητριών του σχολείου σε μία κορυφαία παγκόσμια διοργάνωση αποτελεί μια ακόμη επιβεβαίωση ότι η παιδεία και ο αθλητισμός μπορούν να πορεύονται μαζί, προσφέροντας στους νέους εμπειρίες που διαμορφώνουν χαρακτήρα, διευρύνουν τους ορίζοντές τους και τους προετοιμάζουν να εκπροσωπούν με υπευθυνότητα το σχολείο τους και τη χώρα τους.