Η Εθνική ανδρών νίκησε και το Λουξεμβούργο με 3-0 σετ και ολοκλήρωσε με ρεκόρ 5-1 την League Phase του European League. Η γαλανόλευκη περιμένει να μάθει την τελική της κατάταξη και το πιθανότερο σενάριο είναι να τερματίσει στην πέμπτη θέση.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα πρόκρισης στο Ευρωβόλεϊ με την κατάργηση των προκριματικών αγώνων, οι τέσσερις πρώτες ομάδες της βαθμολογίας του European League 2026 θα εξασφάλιζαν την πρόκριση για τα τελικά του 2028.

Εφόσον συμβεί αυτό και η Φινλανδία είναι στην τετράδα, αυτόματα η Ελλάδα θα προκριθεί από σήμερα (21/6/2026) στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του 2028, καθώς οι Φινλανδοί θα είναι εκ των διοργανωτών και η Εθνική μας ομάδα είναι η πρώτη επιλαχούσα.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 15-16, 19-21, 22-25

2ο σετ: 8-7, 16-14, 20-21, 22-25

3ο σετ: 8-7, 14-16, 18-21, 31-33

*Οι πόντοι του Λουξεμβούργου προήλθαν από 4 άσσους, 37 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων και της Ελλάδας προήλθαν από 3 άσσους, 45 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (22-25, 22-25, 31-33) σε 111′

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (Πομπίλου Ντασκάλου): Μπράας 5 (2/2 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Ζουΐντεμπεργκ 11 (10/24 επ., 1 άσσος, 67% υπ.-60% άριστες), Φέιτ 3 (3/5 επ.), Γκαλόπο 13 (11/30 επ., 2 μπλοκ, 36% υπ.-20% άριστες), Μάνγκεν 4 (3/7 επ., 1 μπλοκ), Όεσχ 6 (6/14 επ.) / Μαρίνο (λ, 71% υπ.-35% άριστες), Μπίλαν 3 (2/5 επ., 1 άσσος), Μέτζγκερ.

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Κασαμπαλής 1 (1 μπλοκ), Πιτακούδης 9 (7/8 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Χανδρινός 5 (3/11 επ., 2 μπλοκ, 56% υπ.-25% άριστες), Πρωτοψάλτης 9 (7/15 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 47% υπ. – 27% άριστες), Λινάρδος 3 (3/3 επ.), Μάρκου 23 (19/31 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ) / Χανδρινός Α. (λ, 69% υπ. – 38% άριστες), Τζιάβρας (λ), Θεοδόσης 3 (1/3 επ., 2 μπλοκ), Βουλκίδης, Γαλιώτος 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Ράπτης 5 (4/7 επ., 1 μπλοκ, 38% υπ.-12% άριστες), Μούχλιας Σ..

ΤΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

Πρώτο τουρνουά (05-07/06/2026 – Σουηδία): Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν, Ελλάδα

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026

Ελλάδα – Σουηδία 2-3 (25-19, 25-23, 25-27, 18-25, 13-15)

Σάββατο 6 Ιουνίου 2026

Αζερμπαϊτζάν – Ελλάδα 0-3 (20-25, 22-25, 07-25)

Κυριακή 7 Ιουνίου 2026

Σουηδία – Αζερμπαϊτζάν 3-0 (25-14, 25-17, 25-20)

Δεύτερο τουρνουά (12-14/06/2026 – Ελλάδα): Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026

Ισλανδία – Ελλάδα 0-3 (14-25, 13-25, 12-25)

Σάββατο 13 Ιουνίου 2026

Βόρεια Μακεδονία – Ισλανδία 3-0 (25-21, 25-23, 25-19)

Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία 3-0 (25-19, 25-20, 25-23)

Τρίτο τουρνουά (19-21/06/2026 – Λουξεμβούργο)

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026

Αυστρία – Λουξεμβούργο 3-0 (25-14, 25-12, 25-15)

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026

19.30: Ελλάδα – Αυστρία 3-1 (25-16, 23-25, 25-22, 25-18)

Κυριακή 21 Ιουνίου 2026

Λουξεμβούργο – Ελλάδα 0-3 (22-25, 22-25, 31-33)