Στο Λουντ της Σουηδίας βρίσκεται η Εθνική Ανδρών προκειμένου να αγωνιστεί στο πρώτο τουρνουά για το φετινό European League.

Η Εθνική Ανδρών αναχώρησε το πρωί της Πέμπτης (4/6) με προορισμό τη Σουηδία, όπου θα συμμετάσχει στο πρώτο τουρνουά του CEV European League 2026, το οποίο θα διεξαχθεί στην πόλη Λουντ το διάστημα 5-7 Ιουνίου.

Η γαλανόλευκη έφτασε στις 12.00 (τοπική ώρα) στο Λουντ και το απόγευμα στις 16.00 θα κάνει την πρώτη της προπόνηση στο κλειστό «Idrotthallen».

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την «οικοδέσποινα» Σουηδία και το Αζερμπαϊτζάν, επιδιώκοντας ένα δυναμικό ξεκίνημα στη φετινή διοργάνωση.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Χριστοφιδέλης επέλεξε τους 14 αθλητές που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο πρώτο τουρνουά της διοργάνωσης.

Η αποστολή της Εθνικής Ανδρών

Πασαδόροι: Μάρκος Γαλιώτος, Σταύρος Κασαμπαλής.

Διαγώνιοι: Δημήτρης Μούχλιας, Άγγελος Μάρκου.

Ακραίοι: Θανάσης Πρωτοψάλτης, Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος, Αλέξανδρος Ράπτης, Σπύρος Χανδρινός.

Κεντρικοί: Θοδωρής Βουλκίδης, Βαγγέλης Βαϊόπουλος, Λάμπρος Πιτακούδης, Δημήτρης Θεοδόσης.

Λίμπερο: Άρης Χανδρινός, Δημήτρης Τζιάβρας.

Το προπονητικό επιτελείο αποτελείται από τον Ομοσπονδιακό προπονητή Κώστα Χριστοφιδέλη, τους συνεργάτες του Γιώργο Στεφάνου και Κώστα Καρπαθάκη, τη στατιστικολόγο Βίκυ Νεντή, τον τιμ μάνατζερ Μάριο Γκιούρδα, τον φυσιοθεραπευτή Γιώργο Ζαζά, τον γυμναστή Λάμπρο Δάνα και τον φροντιστή Ζαννή Ρούσσο.

ΤΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

Πρώτο τουρνουά (05-07/06/2026 – Σουηδία): Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν, Ελλάδα

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026

19.00: Ελλάδα – Σουηδία

Σάββατο 6 Ιουνίου 2026

17.00: Αζερμπαϊτζάν – Ελλάδα

Κυριακή 7 Ιουνίου 2026

17.00: Σουηδία – Αζερμπαϊτζάν

Δεύτερο τουρνουά (12-14/06/2026 – Ελλάδα): Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026

20.00: Ισλανδία – Ελλάδα

Σάββατο 13 Ιουνίου 2026

19.00: Βόρεια Μακεδονία – Ισλανδία

Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

19.00: Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία

Τρίτο τουρνουά (19-21/06/2026 – Λουξεμβούργο)

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026

20.30: Αυστρία – Λουξεμβούργο

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026

19.30: Ελλάδα – Αυστρία

Κυριακή 21 Ιουνίου 2026

18.30: Λουξεμβούργο – Ελλάδα