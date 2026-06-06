Η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών νικώντας τη Λιθουανία με 3-0 σετ, έφθασε στο δύο στα δύο στην πρώτη φάση του European League στο Όσιγιεκ.

Τη δεύτερη «καθαρή» νίκη της πανηγύρισε το απόγευμα του Σαββάτου (6/6) στο Gradski Vrt Hall του Όσιγιεκ η εθνική ομάδα γυναικών στο πλαίσιο της δεύτερης αναμέτρησης του πρώτου τουρνουά του φετινού European League.

Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες μετά τη νίκη απέναντι στην Κροατία, η Ελλάδα επιβλήθηκε με 3-0 σετ της Λιθουανίας, συναντώντας αντίσταση μόνο στο πρώτο σετ, όταν και χρειάστηκε να σβήσει τέσσερα σετ μπολ (24-21, 25-24) για να κάνει το 0-1 με 25-27.

Στα επόμενα δύο σετ, η εθνική έπαιξε με συγκέντρωση (0 λάθη στο δεύτερο σετ, 3 στο τρίτο), έχτισε μεγάλες διαφορές απέναντι σε μια ομάδα πρωτάρα στη διοργάνωση και αυτό επέτρεψε στον Απόστολο Οικονόμου να χρησιμοποιήσει τις περισσότερες αθλήτριες της 14άδας.

Κορυφαία για την εθνική με 16 πόντους – όσους είχε και η Μάρθα Ανθούλη (16/26 επ.) – ήταν η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου με 8/10 επιθέσεις, 2 άσους και 6 μπλοκ, χωρίς να υποπέσει σε λάθος σε τρία σετ. Διψήφια ολοκλήρωσε τον αγώνα με 10 πόντους και η Φαίη Μπακοδήμου.

Ντεμπούτο με τη γαλανόλευκη εκαναν η Αριάδνη Καθάριου, η Μαρία Καραμπάση και η Φερονίκη Ζιώγα

Για τη Λιθουανία πρώτη σκόρερ με 10 πόντους αναδείχθηκε η πρώην ακραία του Μίλωνα, Μόνικα Σαλκούτε.

Με το δύο στα δύο στις αποσκευές της, η εθνική ομάδα αναχωρεί από το Όσιγιεκ τα ξημερώματα της Κυριακής (7/6) και επιστρέφει στη Λάρισα, όπου θα προετοιμαστεί για τα παιχνίδια του δεύτερου τουρνουά της διοργάνωσης, φιλοξενώντας στο κλειστό γυμναστήριο της Νέαπολης το Κόσοβο (12/6, 18:00) και την Πορτογαλία (13/6, 18:00).

Η εξέλιξη του αγώνα

Ισορροπημένα ξεκίνησαν οι δύο ομάδες, που πήγαν μαζί ως το 11-11, όταν και τα σέρβις της Ρακαουσκάιτε προβλημάτισαν την ελληνική υποδοχή με αποτέλεσμα η Λιθουανία να φτάσει στο 14-11 και να διατηρήσει το +3 (16-13, 18-15), φτάνοντας στο +4 (20-16) με την Παουκστίτε. Με τα σέρβις της Κλέπκου η εθνική πλησίασε και ισοφάρισε τελικά με κόντρα μπάλα της Μπακοδήμου από το “6” (21-21).

Οι Λιθουανές έτρεξαν νέο σερί και με τον άσο της Ρακαουσκάιτε βρήκαν τριπλό σετ μπολ (24-21), ωστόσο με την Μπάκα στα εννέα μέτρα, η Ελλάδα τα έσβησε (24-24), όπως και το τέταρτο (25-24). Η Μπακοδήμου έδωσε το πρώτο σετ μπολ στην εθνική και με την άστοχη επίθεση της Γεσιπένκο έγινε το 0-1 με 25-27.

Οι παίκτριες του Απόστολου Οικονόμου έβαλαν τις βάσεις για το 0-2 από νωρίς στο δεύτερο σετ. Με τρεις συνεχόμενους πόντους της Χατζηευστρατιάδου (δύο μπλοκ), η Ελλάδα βρέθηκε στο 5-8 και με πρώτο χρόνο και μπλοκ της έμπειρης κεντρικής έκανε το 10-17. Χωρίς προβλήματα, η εθνική ομάδα έκλεισε το δεύτερο σετ με 15-25 μετά από επίθεση της Μπάκα.

Η Τάνη ξεκίνησε βασική αντί της Κωνσταντινίδου στο τρίτο σετ και τα δικά της σερβίς μετέτρεψαν το 2-1 σε 2-12, με ένα ανεπανάληπτο σερί που ανάγκασε τον Ματέους Ζαρτσίνσκι να εξαντλήσει τα τάιμ άουτ και να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές. Η εθνική δεν κοίταξε ξανά πίσω και ακόμα πιο εύκολα έκανε το 0-3 με μπλοκ της Χατζηευστρατιάδου (10-25) πανηγυρίζοντας τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στο Όσιγιεκ.

Διαιτητές: Γιάκισα (ΒΟΣ) – Τσέζαρε (ΙΤΑ)

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-13, 21-19, 25-27

2ο σετ: 5-8, 10-16, 12-21, 15-25

3ο σετ: 2-8, 5-16, 8-21, 10-25

*Οι πόντοι της Λιθουανίας προήλθαν από 4 άσους, 29 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 10 λάθη αντιπάλων ενώ της Ελλάδας από 4 άσους, 48 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων

Τα σετ: 0-3 (25-27, 15-25, 10-25) σε 76’

Λιθουανία (Ματέους Ζαρτσίνσκι): Σαλκούτε 10 (7/12 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Στανιουλίτε 4 (3/11 επ., 1 μπλοκ), Πραβντινσκάιτε, Παουκστίτε 9 (9/24 επ.), Ρακαουσκάιτε 6 (3/8 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Γεσιπένκο 4 (3/18 επ., 1 μπλοκ, 28% υπ. – 17% άριστες) / Ρουτκαουσκάιτε (λ., 50% υπ. – 32% άριστες), Ραουλουσεβιτσίουτε 3 (3/7 επ., 31% υπ. – 8% άριστες), Βαλιονίτε 1 (1 άσος), Γκασιουνάιτε (λ., 67% υπ. – 0% άριστες), Βιλκίτσκα, Πετούτσοβα 2 (1/11 επ., 1 μπλοκ), Κατσινάιτε 1 (1 μπλοκ), Ρανταβιτσίουτε (0/3 επ.)

Ελλάδα (Απόστολος Οικονόμου): Χατζηευστρατιάδου 16 (8/10 επ., 2 άσοι,6 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 1 (1/3 επ.), Τοντάι 8 (5/7 επ., 3 μπλοκ), Μπακοδήμου 10 (9/16 επ., 1 μπλοκ, 21% υπ. – 16% άριστες), Μπάκα 6 (5/11 επ., 1 μπλοκ, 27% υπ. – 18% άριστες), Ανθούλη 16 (16/26 επ.) / Αντωνακάκη (λ., 44% υπ. – 44% άριστες), Καραμπάση (λ.), Τικμανίδου 2 (2/5 επ., 75% υπ. – 50% άριστες), Τάνη 2 (2 άσοι), Κλέπκου, Καθάριου 1 (1/2 επ.)



Tο πρόγραμμα της εθνικής γυναικών

Πρώτο τουρνουά (05-07/06/2026 – Κροατία, Όσιγεκ): Κροατία, Ελλάδα, Λιθουανία

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026

Σάββατο 6 Ιουνίου 2026

Λιθουανία – Ελλάδα 0-3 (25-27, 15-25, 10-25)

Κυριακή 7 Ιουνίου 2026

18.00: Κροατία – Λιθουανία

Δεύτερο τουρνουά (12-14/06/2026 – Ελλάδα): Ελλάδα, Κόσοβο, Πορτογαλία

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026

18.00 Κόσοβο – Ελλάδα

Σάββατο 13 Ιουνίου 2026

18.00 Ελλάδα – Πορτογαλία

Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

Πορτογαλία – Κόσοβο

Τρίτο τουρνουά (19-21/06/2026 – Εσθονία): Εσθονία, Ελλάδα, Λετονία

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026

18.00: Λετονία – Εσθονία

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026

16.00: Ελλάδα – Λετονία

Κυριακή 21 Ιουνίου 2026