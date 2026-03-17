Σε μια εξαιρετική τελετή στο Κέντρο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ο ΠΣΑΤ τίμησε το Gazzetta με δύο βραβεία για το δημοσιογραφικό του έργο.

Ημέρα αθλητικών συντακτών ήταν η Τρίτη (17/3), καθώς σε μια λαμπρή εκδήλωση στο Κέντρο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης δόθηκαν τα δημοσιογραφικά βραβεία του ΠΣΑΤ. Και φέτος την τιμητική του είχε το Gazzetta που για ακόμα μία φορά βραβεύτηκε για εξαιρετικές δουλειές των συντακτών του.

Τα βραβεία που πήραν οι δημοσιογράφοι του Gazzetta ήταν δύο. Αρχικά για το ντοκιμαντέρ για την μαχήτρια της ζωής Πέννυ Ρόγκα βραβεύτηκαν με το βραβείο «Ανδρέας Κυριακόπουλος» οι Παναγιώτης Δαλαταριώφ, Φώτης Καρακούσης και Βασιλική Μπαρτζιώτη. Η λίμπερο του Παναθηναϊκού πριν δύο χρόνια έμαθε πως έχει καρκίνο και όχι μόνο δεν το έβαλε κάτω, όχι μόνο νίκησε το θηρίο, αλλά επέστρεψε ακόμα πιο δυνατά στα γήπεδα παίζοντας ακόμα καλύτερα και από πριν.

Το Gazzetta με το ντοκιμαντέρ αυτό μίλησε εκτός από την σπουδαία αθλήτρια του Παναθηναϊκού και με τους γονείς, αλλά και τους κοντινούς της ανθρώπους που με την σειρά τους ανέφεραν το πως βίωσαν αυτή την μεγάλη περιπέτεια. Πως έδιναν δύναμη ή για την ακρίβεια πως έπαιρναν δύναμη από την Πέννυ που σε καμία στιγμή δεν έχασε το χαμόγελο από τα χείλη.

Ένα ντοκιμαντέρ ελπίδας που μοιράζει απλόχερα η αρχηγός των «πρασίνων», όχι μόνο με τα όσα λέει, αλλά κυρίως με τα όσα έχει κάνει αυτά τα δύο χρόνια, τα οποία πρέπει να είναι οδηγός για όλους μας. Το βραβείο παρέδωσε ο Γιάννης Μαμουζέλος.

Ο ΠΣΑΤ βράβευσε και τον Δημήτρη Ντζάνη για την συνέντευξή του στο Gazzetta του πρώην αρχηγού της Εθνικής ομάδας χάντμπολ και προέδρου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητών Χειροσφαίρισης (ΠΣΑΧ), Χάρη Μάλλιου. Το βραβείο στον Δημήτρη Ντζάνη παρέδωσαν ο Πάνος Σαμαράς και ο Κώστας Σταματιάδης (γιος του αείμνηστου Ανδρέα Σταματιάδη).

Επίσης τιμήθηκε και ο συντάκτης του Gazzetta, Γιάννης Σταυρουλάκης για το συγγραφικό του έργο και συγκεκριμένα για το βιβλίο του: «Το Final Four της ζωής τους, οι πρωταγωνιστές, οι νικητές και όσα δεν έμαθες ποτέ!».