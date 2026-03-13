Διπλή βράβευση για το Gazzetta στα Δημοσιογραφικά Βραβεία του ΠΣΑΤ

Το Gazzetta θα βραβευτεί από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου για το ντοκιμαντέρ στην μαχήτρια της ζωής Πέννυ Ρόγκα και την συνέντευξη του Χάρη Μάλλιου.

Για ακόμα μία χρονιά το Gazzetta έχει την τιμητική του στα Δημοσιογραφικά Βραβεία του ΠΣΑΤ. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου τίμησε την κορυφαία αθλητική ιστοσελίδα της χώρας για δύο ξεχωριστά θέματα.

Αρχικά για το ντοκιμαντέρ για την μαχήτρια της ζωής Πέννυ Ρόγκα το οποίο επιμελήθηκαν οι Παναγιώτης Δαλαταριώφ, Φώτης Καρακούσης και Βασιλική Μπαρτζιώτη. Η λίμπερο του Παναθηναϊκού πριν δύο χρόνια έμαθε πως έχει καρκίνο και όχι μόνο δεν το έβαλε κάτω, όχι μόνο νίκησε το θηρίο, αλλά επέστρεψε ακόμα πιο δυνατά στα γήπεδα παίζοντας ακόμα καλύτερα και από πριν.

Το Gazzetta με το ντοκιμαντέρ αυτό μιλάει εκτός από την σπουδαία αθλήτρια του Παναθηναϊκού και με τους γονείς, αλλά και τους κοντινούς της ανθρώπους που λένε το πως βίωσαν αυτή την μεγάλη περιπέτεια. Πως έδιναν δύναμη ή για την ακρίβεια πως έπαιρναν δύναμη από την Πέννυ που σε καμία στιγμή δεν έχασε το χαμόγελο από τα χείλη.

Ένα ντοκιμαντέρ ελπίδας που μοιράζει απλόχερα η αρχηγός των «πρασίνων», όχι μόνο με τα όσα λέει, αλλά κυρίως με τα όσα έχει κάνει αυτά τα δύο χρόνια, τα οποία πρέπει να είναι οδηγός για όλους μας.

Ο ΠΣΑΤ βράβευσε και τον Δημήτρη Ντζάνη για την συνέντευξή του στο Gazzetta του πρώην αρχηγού της Εθνικής ομάδας χάντμπολ και προέδρου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητών Χειροσφαίρισης (ΠΣΑΧ), Χάρη Μάλλιου.

Επίσης τιμήθηκε και ο συντάκτης του Gazzetta, Γιάννης Σταυρουλάκης για το συγγραφικό του έργο και συγκεκριμένα για το βιβλίο του: «Το Final Four της ζωής τους, οι πρωταγωνιστές, οι νικητές και όσα δεν έμαθες ποτέ!».

Αναλυτικά τα βραβεία του ΠΣΑΤ έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της ανεξάρτητης Επιτροπής Δημοσιογραφικών Βραβείων του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ), οι συνάδελφοι – μέλη του Συνδέσμου που βραβεύονται για το 2025, με βάση τις υποψηφιότητες που κατατέθηκαν είναι:

ΓΡΑΠΤΟΣ ΤΥΠΟΣ

Βραβείο ΕΔΟΕΑΠ «Πάνος Γεραμάνης» στον Γιάννη Λαμπίρη για τη συνέντευξη με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Εφημερίδα «Τα Νέα».

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Βραβείο ΕΔΟΕΑΠ «Χρήστος Σβολόπουλος» στον Σταύρο Γεωργακόπουλο για το ρεπορτάζ σχετικά με την πιο ακριβή (και από τις σημαντικότερες) μεταγραφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, αυτή του Χαράλαμπου Κωστούλα από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον, Ιστοσελίδα «athletiko.gr».

Βραβείο «Πέτρος Λινάρδος» στην Πέννυ Ροντογιάννη για τη συνέντευξη με τίτλο «Αθηνά Παπαφωτίου, το ανεπανάληπτο φινάλε, οι προκλήσεις, η επόμενη μέρα δίπλα στον Παναθηναϊκό και την κοινωνία», Ιστοσελίδα «Volleyplanet.gr».

Βραβείο «ΠΟΕΣΥ» στον Χάρη Σταύρου για τη συνέντευξη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, Ιστοσελίδα «sport24.gr».

Βραβείο ΕΣΗΕΑ «Αγγελική Βύζικα» στον Γιάννη Χατζηδοπαυλάκη για το άρθρο με τίτλο «Πώς τα μαχητικά αθλήματα θωρακίζουν τα παιδιά», Ιστοσελίδα ΑΠΕ – ΜΠΕ.

WEB TV

Βραβείο «Παύλος Γερακάρης» στον Μανώλη Βογιατζάκη και την Μένια Σιδεράκη για το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Στο πλοίο μπαίνω για εκδρομή…», Κανάλι YouTube της ΠΑΕ ΟΦΗ.

Βραβείο «Ανδρέας Μπόμης» στον Ηλία Καλλονά για το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ανδρέας Τεττέη, ο μαχαλοσφαιριστής του 608», Ιστοσελίδα «sport24.gr».

Βραβείο «Στράτος Σεφτελής» στον Αλέξανδρο Σόμογλου για τις δημοσιογραφικές αποστολές σε Άμπου Ντάμπι (Final Four Euro league) και Λεμεσό, Ρίγα (Euro basket) και το ντοκιμαντέρ «Pafos FC, μια ομάδα, μια πόλη, ένας ήρωας, ένα παραμύθι», Ιστοσελίδα «parapolitika.gr».

Βραβείο «Γιάννης Διακογιάννης» στην Αμάντα Φουντή για το ντοκιμαντέρ με θέμα τον ΠΑΣ Γιάννινα στο πλαίσιο του αφιερώματος Game Changer, Ιστοσελίδα «betmatrix.gr».

SOCIAL MEDIA & PODCAST/VIDCAST

Βραβείο «Δημήτρης Παπαναγιώτου» στον Κώστα Μπελιά για τη σειρά επεισοδίων με τίτλο «MVP Stories», Tik Tok «parapolitika.gr».

Βραβείο «Σπύρος Αυλωνίτης» στον Γιώργο Οικονόμου για τα podcast και vidcast με τίτλο «Man to man – Powered by Stoiximan», αποκλειστική παραγωγή της Stoiximan Greek Basketball League.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Βραβείο «Σταύρος Πετρακόπουλος» στον Γιάννη Γιαγκίνη για το θέμα «24 ώρες στην Αρχαία Ολυμπία με τις ιέρειες της τελετής αφής της Ολυμπιακής Φλόγας», Τηλεοπτικό κανάλι «Euronews».

Βραβείο «Χάρης Λυμπερόπουλος» στην Δήμητρα Ηρειώτη για τη συνέντευξη της χρυσής παραολυμπιονίκης της κολύμβησης Αλεξάνδρας Σταματοπούλου, Τηλεοπτικό κανάλι «Cosmote TV».

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Βραβείο «Νικήτας Γαβαλάς» στους Λάμπρο Αρναούτογλου και Νίκο Μώκο για τη ραδιοφωνική εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν, Ραδιοφωνικός σταθμός «Lamiapolis 87.7».

Βραβείο «Νίκος Σχοινάς» στον Μιχάλη Μερτζιανίδη για τη σειρά συνεντεύξεων της ραδιοφωνικής εκπομπής «Στη Λακκούβα», Ραδιοφωνικός σταθμός «Δωδώνη Super FM 104,3».

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Βραβείο «Ανδρέας Καλογερόπουλος» στον Μάριο Βασιλόπουλο για τη φωτογραφία του Ορμπίν Πινέδα, ο οποίος πανηγυρίζει γκολ του με backflip.

Βραβείο «Βασίλης Γεωργίου» στον Στέλιο Βολιτάκη για το φωτογραφικό στιγμιότυπο του Mijat Gacinovic, «Φωτογραφίζοντας από ψηλά».

Βραβείο «Νίκος Αντωνιάδης» στον Δημήτρη Καρβουντζή για τη φωτογραφία της αθλήτριας της γυμναστικής με τις κορίνες σε κατακόρυφη στάση

ΕΥΦΗΜΟΣ ΜΝΕΙΑ

Βραβείο «Μανώλης Δανδουλάκης» στην Σοφία Καρακασίδη για τη συνέντευξη που της παραχώρησε η διεθνής ποδοσφαιρίστρια Στέλλα Ντζάνη, Ιστοσελίδα «parapolitika.gr».

Βραβείο «Μανόλης Παντινάκης» στον Χρήστο Κυριαζή για το βίντεο αφιέρωμα με τίτλο «Γιώργος Καρακαϊδός: Ο τοξότης που σημαδεύει με τα μάτια της ψυχής», Τηλεοπτικό κανάλι «Cosmote TV».

Βραβείο «Ηλίας Σπορίδης» στον Αντώνη Φουντή για τη συνέντευξη της Αλεξάνδρας Ξανθάκη με τίτλο «Όποιος αρνείται ότι έχουμε γενοκτονία στη Γάζα είναι σαν να κλείνει τα μάτια του», Εφημερίδα «Documento».

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, πέραν των δημοσιογραφικών βραβείων που επέλεξε η ανεξάρτητη Επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΑΤ αποφάσισε να απονείμει:

Βραβείο «Ανδρέας Κυριακόπουλος» στη δημοσιογραφική Ομάδα «gazzetta.gr» (Παναγιώτης Δαλαταριώφ, Φώτης Καρακούσης, Βασιλική Μπαρτζιώτη), για το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Πέννυ Ρόγκα: Against All Odds», Ιστοσελίδα «gazzetta.gr».

Βραβείο «Πάρις Καλημερίδης» στον Γιώργο Μίνο για το ντοκιμαντέρ με θέμα «100 χρόνια ΕΠΣΜ», Τηλεοπτικό κανάλι «ΕΡΤ3»

Βραβείο «Νίκος Σωτηρίου» στον Δημήτρη Ντζάνη για τη συνέντευξη του πρώην αρχηγού της εθνικής ομάδας χειροσφαίρισης και προέδρου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητών Χειροσφαίρισης, Χάρη Μάλλιου, Ιστοσελίδα «gazzetta.gr».

Βραβείο «Κώστας Μότσης» στον Χρυσόστομο Τρίμμη για την επιμέλεια της έκδοσης «Magnesia Sports», με στοιχεία για τον κλασσικό αθλητισμό, Εφημερίδα «Μαγνησία».

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα απονείμει ειδικές τιμητικές διακρίσεις:

►Στον Ντέμη Νικολαϊδη, γιατί η παρουσία του στον δημόσιο διάλογο ξεχωρίζει για τη σαφήνεια και το ήθος που τη χαρακτηρίζουν και η στάση του συμβάλει στην καλλιέργεια ενός υγιούς και ουσιαστικού λόγου για τον αθλητισμό και την κοινωνία.

► Στους δημοσιογράφους του Γραφείου Τύπου της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Μαρία Καούκη, Γιάννη Κορακή, Πέτρο Λαγιάκο, Θοδωρή Νταβέλο και Ελισάβετ Γρηγοριάδου (Βραβείο «Τάκης Σταματόπουλος») για την επάρκεια και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν στην κάλυψη των Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων Υγρού Στίβου Γυναικών και Ανδρών τη χρονιά που πέρασε, μεταφέροντας το κλίμα και ενημερώνοντας το κοινό με αξιόπιστο και ουσιαστικό τρόπο.

► Στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (Βραβείο «Δημήτρης Κωνσταντάρας») για τη συμπλήρωση 60 ετών προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την κοινωνία, καθώς και για τη δημιουργία του αμιγώς αθλητικού καναλιού ΕΡΤ2ΣΠΟΡ, μιας πρωτοβουλίας που ενισχύει την προβολή του αθλητισμού και αναδεικνύει τις αξίες του.

Τιμούμε και τους συγγραφείς, αθλητικούς δημοσιογράφους

Στην ίδια εκδήλωση θα τιμηθούν τα μέλη του Συνδέσμου, που συνέγραψαν βιβλίο μέσα στο 2025:

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος, «Το μέλλον των Ολυμπιακών Αγώνων, Από το ευ αγωνίζεσθαι στο ευ εμπορεύεσθαι».

ΑΛΕΞΟΠOΥΛΟΣ Κώστας, «Το Λικέρ της Μαργαρίτας»

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνης, «Γιάννης Μπουρνέλης, Νοσταλγία στο επ’ακρον, ο άνθρωπος, το χαμόγελο, η ιστορία».

ΒΕΡΒΕΛΕΣ Διονύσιος, «Θρύλος είσαι, 48 πρωταθλήματα έχεις»

ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ Μανώλης, «100 χρόνια ΟΦΗ, 100 στιγμές, μια ιστορία 1925-2025».

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης, «Με την πένα και το μικρόφωνο, 40 χρόνια στα ΜΜΕ».

ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ Νίκος, «1959-1963, στη Νομική της Αθήνας, Αναδρομή και Αποτιμήσεις».

ΓΚΙΑΣΤΑΣ Κώστας, «99 αληθινές ιστορίες από τη Λάρισα».

ΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Αγγελική και ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ Χρήστος, «Ένας αιώνας Νίκη Βόλου, 1924-2024».

ΜΑΜΟΥΖΕΛΟΣ Γιάννης, «Το Hall of Fame του ελληνικού στίβου, 1896-2025».

ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ Νίκος, «Μας διώξαν από την Κοκκινιά»

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ελένη, Ημερολόγιο 2026 «Βόλος, η πόλη μου»

ΣΑΜΑΡΑΣ Πάνος, «ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ»

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Τάσσος, «Ολυμπιακός Πατρών 1925-2025, Από την προσφυγιά στο γήπεδο».

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Γιάννης, «Το Final Four της ζωής τους, οι πρωταγωνιστές, οι νικητές και όσα δεν έμαθες ποτέ!».

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Σωτήρης, «Τα ΜΜΕ και η δημοσιογραφία σε μετάβαση. Οι μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης» (2η έκδοση)

ΧΑΛΕΜΟΣ Κώστας, «ΠΑΟ Καλογρέζας, τα παιδιά της αλάνας, η ιστορία της ΟΜΑΔΑΣ που «εκτελέστηκε» από τη χούντα»

Τιμούμε και τα παιδιά των συναδέλφων που πέτυχαν σε ανώτατες σχολές:

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (του Ιωάννη)

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Επικοινωνίας & Πολιτισμού

Σχολή Διεθνών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΓΚΙΑΣΤΑ Ελεάννα (του Κωνσταντίνου)

Τμήμα Χημείας

Σχολή Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ Βασίλειος (του Φώτη)

Τμήμα Οικονομικών Σπουδών

Σχολή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΣΤΟΥΜΠΟΣ Σωτήρης (του Χρήστου)

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Βασιλεία Νίκη (του Γιώργου)

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας

Σχολή Πολιτικών Επιστημών, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΜΕΡΤΖΙΑΝΙΔΟΥ Δέσποινα (του Μιχάλη)

Τμήμα Κινηματογράφου

Σχολή Καλών Τεχνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΜΕΡΤΖΙΑΝΙΔΟΥ Ελπίδα (του Μιχάλη)

Τμήμα Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ Νίκη (του Γιώργου)

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά

ΤΣΑΛΤΙΔΟΥ Στυλιανή (του Χρύσανθου και της Κατερίνας Ρουμελιώτη)

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Παιδαγωγική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΛΛΗ Νικολέτα (του Δημητρίου)

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Την Επιτροπή Δημοσιογραφικών Βραβείων του ΠΣΑΤ, η οποία λειτουργεί βάσει του Καταστατικού μας (άρθρο 20, παρ. γ’) και οι αποφάσεις της δεσμεύουν το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, απαρτίζουν οι συνάδελφοι μέλη: Ζήσης Καραβάς, Νίκος Κατσαρός, Κώστας Κομίνης, Γιάννης Μαμουζέλος, Κώστας Μυλωνάς, Βάσω Μώραλη, Μάκης Παπαζήσης, Πάνος Σαμαράς, Μάνος Σταραμόπουλος (εκ μέρους Δ.Σ.).