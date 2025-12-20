Πέννυ Ρόγκα: Against All Odds

Το ντοκιμαντέρ του Gazzetta για τη μαχήτρια της ζωής, Πέννυ Ρόγκα και το ταξίδι από τη διάγνωση μέχρι την επιστροφή στα γήπεδα με τον Παναθηναϊκό.

Η Πέννυ Ρόγκα κάποτε έλεγε τη λέξη «καρκίνος» μόνο για να αναφερθεί στο ζώδιό της, μέχρι που μία διάγνωση τής άλλαξε για πάντα τη ζωή. Η σπουδαία βολεϊμπολίστρια του Παναθηναϊκού πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη της ξεπερνώντας την ασθένεια κι επιστρέφοντας φέτος στα παρκέ καταχειροκροτούμενη.

Μία παίκτρια-σύμβολο στην ιστορία των Πρασίνων, αλλά και μία αθλήτρια που κατάφερε να ενώσει το ελληνικό βόλεϊ, εξιστορεί στο ντοκιμαντέρ του Gazzetta το πώς βίωσε την περιπέτεια με τον καρκίνο, το πώς κατάφερε να βγει πιο δυνατή μέσα από αυτή τη δοκιμασία, αλλά και την απόφαση να μπει να παίξει ξανά σαν να μην έλειψε ούτε μία ημέρα.

Το ταξίδι της Πέννυς Ρόγκα μέσα από τα μάτια της ίδιας, αλλά και των δικών της ανθρώπων «ξετυλίγεται» σε ένα αφιέρωμα που μοιάζει με ωδή σε όλους όσους δεν το έβαλαν ποτέ κάτω και αποφάσισαν να δουν τη ζωή ως ένα δώρο που μάς χαρίζεται μόνο μία φορά.