Απόλυτα ικανοποιημένος ήταν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά την ισοπαλία της Ελλάδας απέναντι στην Γερμανία για το Nations League, την οποία μάλιστα χαρακτήρισε «χρυσάφι».

Η Εθνική Ελλάδας στάθηκε στο ύψος της, άντεξε στην πίεση της Γερμανίας, ο Τζολάκης κράτησε ανέπαφη την εστία του κάπως έτσι ήρθε, η ισοπαλία (0-0) στην Τούμπα.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις δηλώσεις του, αναφέρθηκε στο πόσο σημαντικός ήταν ο βαθμός της ισοπαλίας, αλλά και στην εικόνα των παικτών του.

Αναλυτικά όσα είπε:



«Βαθμολογικά είναι χρυσάφι αυτή η ισοπαλία. Δώσαμε 4 παιχνίδια μέσα σε δύο πολύ έντονες εβδομάδες. Έχουμε 8 βαθμούς και καλές προϋποθέσεις για τη συνέχεια. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικός ο αυτός ο βαθμός, μετά και τη νίκη μας στη Γερμανία», ανέφερε αρχικά ο Γιοβάνοβιτς.

Για το τι είπε στο ημίχρονο στους παίκτες για να αλλάξει την εικόνα της Εθνικής: «Πρέπει να κατανοούμε ότι παίζουμε με πραγματικά σπουδαίες ομάδες. Η Γερμανια και η Ολλανδία, αλλά και η Σερβία, είναι πάρα πολύ ποιοτικές ομάδες. Και στα δύο ημίχρονα ήμασταν λίγο καλύτεροι, αλλά είχαμε να κάνουμε με ομάδα πάρα πολύ γρήγορη, με άψογη τεχνική κατάρτηση, που έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας σπουδαίας ομάδας. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να κάνουμε παιχνίδι και ουσιαστικά πολλές φορές περιμέναμε τις στιγμές για να γίνουμε απειλητικοί. Βασικό ότι είμασταν ψύχραιμοι, μαχητικοί, και ξέραμε πόση σημασία είχε το ματς. Μας βοήθησαν και οι αλλαγές, περισσότερο από όλα ήταν η αυτοθυσία των παικτών.



«Ήταν εξαντλητικά τα 4 ματς, κάποια παιδιά έπαιξαν σε όλα, χάσαμε και κάποια παιδιά στην πορειά. Εύχομαι να είναι όλα τα παιδιά καλά στην υγεία τους και να ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε.



Ευχαριστώ τη Θεσσαλονίκη για την υποδοχή που είχαμε εδώ και την ομάδα του ΠΑΟΚ που έκανε την παραμονή μας εδώ πολύ όμορφη. Η Θεσσαλονίκη ζούσε για αυτά τα ματς και το απέδειξε με την ατμόσφαιρα στην Τούμπα. Ήταν μια πραγματικά πολύ όμορφη εβδομάδα».