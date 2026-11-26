Εθνική Ελπίδων: Το format του Euro Κ21 και οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό
Η Εθνική Ελπίδων κατάφερε να προκριθεί στο Euro Κ21 του 2027 και θα δώσει το παρών σε μία τόσο μεγάλη διοργάνωση, έπειτα από 25 χρόνια.
Απόψε στο Βελιγράδι έμαθε και τους αντιπάλους της. Θα είναι οι Πορτογαλία, Κροατία, Τσεχία.
Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν από 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου. Από κάθε όμιλο περνούν οι δύο πρώτοι στα προημιτελικά. Οι όμιλοι Α και Γ θα διεξαχούν στη Σερβία και οι όμιλοι Β και Δ στην Αλβανία.
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Τα νοκ άουτ και ο τελικός (26/6/27 - 27/6/27)
Πρώτος προημιτελικός: Νικητής Α ομίλου - Δεύτερος Γ ομίλου
Δεύτερος προημιτελικός: Νικητής Γ ομίλου - Δεύτερος Α ομίλου
Τρίτος προημιτελικός: Νικητής Β ομίλου - Δεύτερος Δ ομίλου
Τέταρτος προημιτελικός: Νικητής Δ ομίλου - Δεύτερος Β ομίλου
Ημιτελικά (30/6/27)
Πρώτος ημιτελικός: Νικητής πρώτου προημιτελικού - Νικητής δεύτερου προημιτελικού
Δεύτερος ημιτελικός: Νικητής τρίτου προημιτελικού - Νικητής τέταρτου προημιτελικού
Τελικός (3/7/27 στην Αλβανία)
Νικητής πρώτου ημιτελικού - Νικητής δεύτερου ημιτελικού
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