Ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων Γιάννης Ταουσιάνης μίλησε για την κλήρωση του Euro K21.

Η Εθνική Ελπίδων στη σημερινή κλήρωση στο Βελιγράδι έμαθε τους αντιπάλους της στην τελική φάση του Euro K21, που θα διεξαχθεί στη Σερβία και την Αλβανία από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου.

Η γαλανόλευκη θα παίξει στον τρίτο όμιλο στη Σερβία με αντιπάλους τις Πορτογαλία, Κροατία, Τσεχία και ο προπονητής Γιάννης Ταουσιάνης, αναφέρθηκε στη σημασία της επιστροφής της Ελλάδας στη διοργάνωση έπειτα από 25 χρόνια, αλλά και στην πίστη του στις δυνατότητες της νέας γενιάς ποδοσφαιριστών και στην προοπτική της ομάδας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ταουσιάνης: «Αρχικά, θα θέλαμε να συγχαρούμε την Εθνική Κ17 για την έως τώρα διαδρομή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Είμαστε χαρούμενοι που δώσαμε το παρών στην κλήρωση για την τελική φάση του U21 EURO έπειτα από 25 χρόνια. Από σήμερα πλέον, που γνωρίζουμε ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσουμε μπορούμε να προετοιμαζόμαστε, ώστε να φτάσουμε σε ένα υψηλό επίπεδο ετοιμότητας όταν ξεκινήσουν αυτά τα παιχνίδια.

Παίζοντας απέναντι σε τόσο υψηλού επιπέδου ομάδες και σε μια τέτοια διοργάνωση, έχεις την ευκαιρία να εξελιχθείς και να μεγαλώσεις ακόμα περισσότερο ως ελληνικό ποδόσφαιρο.

Πιστεύουμε πολύ σε αυτό το γκρουπ και γενικότερα στη νέα γενιά ποδοσφαιριστών μας. Το βέβαιο είναι ότι θα ξεπεράσουμε τα όριά μας, ώστε να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας και το ελληνικό ποδόσφαιρο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».