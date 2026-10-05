Πανηγυρικό ήταν το κλίμα στην Τούμπα μετά τη λευκή ισοπαλία που έφερε η Εθνική Ελλάδας κόντρα στη μαχητική Γερμανία για το Nations League.

Η Ελλάδα άντεξε την πίεση της Γερμανίας και με τον Τζολάκη να είναι... παρών και να κρατά ανέπαφη την εστία του έφερε «λευκή» ισοπαλία στην κατάμεστη Τούμπα.

Το κλίμα όπως είναι λογικό μετά το 0-0 κόντρα στα «Πάντσερ» ήταν κάτι παραπάνω από πανηγυρικό για τους οπαδούς της Γαλανόλευκης που βρέθηκαν στο γήπεδο για να δώσουν ώθηση στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Μετά το σφύριγμα της λήξης οι παίκτες της εθνικής έτρεξαν να αγκαλιάσουν ο ένας τον άλλο μετα το αποτέλεσμα κόντρα στην ανώτερη στο α΄ ημίχρονο «Μάνσαφτ» και οι εικόνες ήταν πραγματικά όμορφες!