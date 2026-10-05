Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για την παλιά - καλή συνταγή που βρήκε η σημερινή Εθνική Ελλάδας, την απόλυτη επιτυχία στον πρώτο κύκλο αγώνων του Nations League και το πόσο μεγαλώνει υποφέροντας εναντίον ομάδων επιπέδου Ολλανδίας και Γερμανίας.

Αήττητη σε τέσσερα ματς, τα δύο με τη Γερμανία, το ένα με την Ολλανδία. Πρώτη στον όμιλο, με σχεδόν διασφαλισμένη μια θέση στους ισχυρούς της κλήρωσης για το Euro 2028. Και πολύ κοντά στην πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League, εκμεταλλευόμενη την κατάσταση της... υπό κατασκευής νέας Γερμανίας του Γιούργκεν Κλοπ που επιστρέφει στην πατρίδα του με το χειροκρότημα του ελληνικού κοινού, τις αγκαλιές με τον Τσιμίκα και τον Καρέτσα, αλλά πάλι ουσιαστικά ηττημένος από την... Ελλαδίτσα που μεγαλώνει και ωριμάζει από τέτοιου είδους τουρνουά και παιχνίδια με αντιπάλους τέτοιας ποιότητας που σε υποχρεώνουν να παίζεις ως κατώτερος, αλλά να δίνεις τα πάντα για να πάρεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Κι αυτή η Ελλάδα πήρε σ' αυτόν τον κύκλο αγώνων το maximum που μπορούσε!

Ελειπε ο Τζόλης, έμεινε στον πάγκο ο Καρέτσας, η Ελλάδα παρατάχθηκε με την γνωστή συνταγή του εφετινού Nations League, η Γερμανία την κατασπάραξε στο πρώτο ημίχρονο. Την κατασπάραξε, αλλά δεν την δάγκωσε! Μανιασμένο press, δεύτερες μπάλες, κερδισμένες μονομαχίες, 1-15 οι τελικές προσπάθειες, 37% - 63%, αλλά... zero η Mannschaft στο πρώτο μέρος στο οποίο κυριάρχησε ολοκληρωτικά! Zero, διότι δεν είχε φορ. Zero διότι σε σετ παιχνίδι αντιμετώπισε τεράστιες δυσκολίες απέναντι σε δέκα παίκτες που είχαν κλειστεί στα... πούλμαν τους. Zero διότι οι Ελληνες δεν μπορούσαν να αλλάξουν τέταρτη πάσα, αλλά αμυντικά ήταν πειθαρχημένοι/συγκεντρωμένοι και ο Κωσταντης Τζολάκης ήταν για ακόμα μια φορά σε υπέροχη βραδιά. «Δεν ακολουθήσαμε το πλάνο του προπονητή, είχαμε μεγάλες αποστάσεις στην επίθεση, δεν είχαμε γρήγορες μεταβάσεις» είπε ο Ντίνος Μαυροπάνος και όλα αυτά ήταν εμφανή στο πρώτο 45λεπτο.

Αν το καλοσκεφτούμε τη μεγαλύτερη καθαρή ευκαιρία στο πρώτο μέρος την είχε η Ελλάδα με την καρφωτή κεφαλιά του Μασούρα από τη θαυμάσια σέντρα του Κώστα Τσιμίκα στο 3'. Και χαρακτηριστικότερο όλων ήταν ότι το γκολ που βρήκαν οι Γερμανοί στο 34' και ακυρώθηκε μέσω VAR (σωστά) για χέρι του Μπίσοφ στην εκκίνηση της φάσης, το βρήκαν σε κόντρα επίθεση. Από χαμένη μονομαχία του Κουλιεράκη (άλμα για κεφαλιά) στη μεσαία γραμμή, χαμένη μάχη του Σάλιακα με τον Σέρχαρντ στη δεξιά πτέρυγα και πλασέ του Μπούρκαντ από τη μικρή περιοχή. Οι πανηγυρισμοί της εξέδρας όταν ο Κλερμάν Τουρμέν ακύρωσε το γερμανικό γκολ ήταν η καλύτερη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου για τους φιλάθλους που κατέκλυσαν την Τούμπα και η Ελλάδα πήγε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα μ΄ ένα τεράστιο «ουφ» ανακούφισης και το καλύτερο σκορ που θα μπορούσε να έχει, το 0-0!

Πολλοί περίμεναν τα... χειρότερα στο β' ημίχρονο, αλλά οι δυο αλλαγές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο 46΄ την βοήθησαν να αναπνεύσει. Να παίξει σε πιο ψηλά μέτρα, να βγει από το καβούκι της. Ο Καρέτσας στη θέση του Κυζιρίδη προσέφερε τρεις – τέσσερις ατομικές προσπάθειες και έναν σταθερό κίνδυνο γοα τους αντιπάλους. Και ο τρομερός Ανδρούτσος έδωσε – αυτή τη φορά ως αλλαγή – τη στήριξη που χρειάζονταν οι Ζαφείρης – Κουρμπέλης. Καλοί και οι δύο, αλλά καλύτερος όλων στο δεύτερο μέρος ο Φώτης Ιωαννίδης! Τι ματς έκανε, κι ας ήταν ολομόναχος στην επίθεση! Πόσο ποδοσφαιρικό ξύλο έφαγε από τους στόπερ της Γερμανίας! Πόσες μάχες, πόσα σπριντ με τη στήριξη του Μασούρα και του καταπληκτικού Κώστα Τσιμίκα που έβγαλε ένα ακόμα 90λεπτο! Και πόσα φάουλ δεν του έδωσε ο κατά τα άλλα καλός Κλερμάν Τουρπέν; Η Ελλάδα φάνηκε από τα πρώτα λεπτά του β' μέρους ότι δεν θα έπαιζε πάλι το ρόλο του ποντικού απέναντι στη γάτα. Και τα κατάφερε τελικά μια χαρά, κρατώντας τους Γερμανούς μακριά από την περιοχή της, ή ωθώντας τους σε γιόμες για το κεφάλι του Βολτεμάντε.

Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν πήρε τόσα πολλά από τις αλλαγές του όσα ο Γιοβάνοβιτς και είδε την ομάδα του για δεύτερο σερί ματς να μένει στο «μηδέν» και με τρεις πολύ καλές φάσεις απέναντι στην Ελλάδα: ένα θέμα είναι το... Gegenpressing, ένα άλλο θέμα για τους Γερμανούς, όμως, είναι και το ατομικό ταλέντο, στο οποίο υπολείπεται συγκριτικά με πολλές γενιές φανταστικών παικταράδων, σαν τον Λόταρ Ματέους και τον Ρούντι Φέλερ που βρέθηκαν απόψε στην Τούμπα.

Η Γερμανία ολοκλήρωσε το ματς με μόλις μία τελική προσπάθεια εντός εστίας στο β' μέρος, οι Ελληνες φίλαθλοι αποχώρησαν ενθυμούμενοι ένα απίθανο τακουνάκι «σκορπιού» του ηγέτη της άμυνας, Ντίνου Μαυροπάνου κι ένα «άχ» σε δύσκολη «σκαστή» κεφαλιά του Μασούρα στο 76', αλλά το σημαντικότερο ήταν ότι με το τελευταίο σφύριγμα του Γάλλου ρέφερι οι Ελληνες διεθνείς αγκάλιαζαν ο ένας τον άλλο! Δεν έχουν να φοβηθούν κανένα, μαθαίνουν να παίρνουν αποτέλεσμα από κοτζάμ Ολλανδία και κοτζάμ Γερμανία ακόμα κι αν υποφέρουν λόγω απωλειών, κόπωσης και φυσικά διαφοράς κλάσης και παιδείας συγκριτικά με τέτοιου μεγέθους ποδοσφαιρικές σχολές.