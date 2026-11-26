Η Εθνική Ελπίδων κληρώθηκε στον Γ' όμιλο με Πορτογαλία, Κροατία, Τσεχία και θα παίξει στη Σερβία. Τα οκτώ γήπεδα, στα οποία θα φιλοξενηθούν τα παιχνίδια της διοργάνωσης.

Το Euro K21 θα διεξαχθεί στη Σερβία και την Αλβανία. Η Εθνική Ελπίδων κληρώθηκε στον Γ' όμιλο με Πορτογαλία, Κροατία, Τσεχία και θα παίξει στη Σερβία. Ο Α' και ο Γ' όμιλος θα φιλοξενηθούν στη Σερβία και ο Β' και ο Δ' στην Αλβανία.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε οκτώ γήπεδα. Οι δύο χώρες εκτός των αγώνων των ομίλων, θα φιλοξενήσουν η κάθε μία δύο προημιτελικούς, από έναν ημιτελικό, ενώ ο τελικός θα γίνει στην Αλβανία.

Τα οκτώ γήπεδα είναι τα εξής:

Αλβανία

Arena Kombetare, Τίρανα χωρητικότητα 22.500 θεατές

Arena e Demave, Τίρανα χωρητικότητα 4.000 θεατές

Elbasan Arena, Ελμπασάν χωρητικότητα 12.800 θεατές

Stadium Loro Borici, Σκέντερ χωρητικότητα 16.000 θεατές

Σερβία

Partizan Stadium, Βελιγράδι χωρητικότητα 29.800 θεατές

Backa Stadium, Μπάτσκα Τόπολα χωρητικότητα 4.500 θεατές

Loznica Stadium, Λόζνιτσα χωρητικότητα 8.030 θεατές

Leskovac Stadum, Λέσκοβατς χωρητικότητα 8.136 θεατές

