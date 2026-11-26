Εθνική Ελπίδων: Στη Σερβία ο όμιλος της Ελλάδας, τα γήπεδα του Euro Κ21
Το Euro K21 θα διεξαχθεί στη Σερβία και την Αλβανία. Η Εθνική Ελπίδων κληρώθηκε στον Γ' όμιλο με Πορτογαλία, Κροατία, Τσεχία και θα παίξει στη Σερβία. Ο Α' και ο Γ' όμιλος θα φιλοξενηθούν στη Σερβία και ο Β' και ο Δ' στην Αλβανία.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε οκτώ γήπεδα. Οι δύο χώρες εκτός των αγώνων των ομίλων, θα φιλοξενήσουν η κάθε μία δύο προημιτελικούς, από έναν ημιτελικό, ενώ ο τελικός θα γίνει στην Αλβανία.
Τα οκτώ γήπεδα είναι τα εξής:
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Αλβανία
Arena Kombetare, Τίρανα χωρητικότητα 22.500 θεατές
Arena e Demave, Τίρανα χωρητικότητα 4.000 θεατές
Elbasan Arena, Ελμπασάν χωρητικότητα 12.800 θεατές
Stadium Loro Borici, Σκέντερ χωρητικότητα 16.000 θεατές
Σερβία
Partizan Stadium, Βελιγράδι χωρητικότητα 29.800 θεατές
Backa Stadium, Μπάτσκα Τόπολα χωρητικότητα 4.500 θεατές
Loznica Stadium, Λόζνιτσα χωρητικότητα 8.030 θεατές
Leskovac Stadum, Λέσκοβατς χωρητικότητα 8.136 θεατές
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