Σε νέα αλλαγή τερματοφύλακα αναμένεται να προχωρήσει ο Γιούργκεν Κλοπ για το ματς με την Ελλάδα (4/10), με τον Φιν Ντάμεν είναι ο επικρατέστερος για να αγωνιστεί στην Τούμπα.

Μία μέρα έμεινε για το αυριανό ματς της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στη Γερμανία (4/10) στην Τούμπα για το Nations League και όπως όλα δείχνουν, οι φιλοξενούμενοι θα παραταχθούν εκ νέου με διαφορετικό τερματοφύλακα.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στη Γερμανία, ο Γιούργκεν Κλοπ θα επιλέξει Φιν Ντάμεν για να υπερασπιστεί την εστία της ομάδας του.

Πιο συγκεκριμένα, ο 28χρονος κίπερ της Άουγκσμπουργκ έχει συμπεριληφθεί 11 φορές σε αποστολή της «Μανσαφτ», όμως δεν έχει αγωνιστεί ποτέ με αυτή και ίσως ήρθε η ώρα να κάνει το ντεμπούτο του κόντρα στην Ελλάδα.



Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, πως ο Γιούργκεν Κλοπ σε τέσσερις αγώνες μέχρι στιγμής στο Nations League, έχει αλλάξει ισάριθμους τερματοφύλακες.



Τελευταία φορά που συνέβη αυτό ήταν πριν από έξι χρόνια, όταν τέσσερις διαφορετικοί τερματοφύλακες, αγωνίστηκαν σε τέσσερις διαφορετικές αναμετρήσεις. Μεταξύ αυτών ήταν οι Μάνουελ Νόιερ, Τερ Στέγκεν, Κέβιν Τραπ και Μπερντ Λένο.