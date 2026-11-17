Το Gazzetta αναδεικνύει τους χρόνους και τα πεπραγμένα των παικτών της Εθνικής μας ομάδας στους αγώνες του Nations League και ζητά τη ψήφο σας.

Με 11 βαθμούς τελείωσε τη διαδικασία του Nations League στη League A η Ελλάδα μένοντας τρίτη σε τριπλή ισοβαθμία.

Πέτυχε να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία αλλά και να είναι στο πρώτο γκρουπ Η Ελλάδα είχε 3 νίκες (2 με Σερβία και 1 με Γερμανία), μία ήττα (το βαρύ 7-0 με την Ολλανδία) και 2 ισοπαλίες (με Ολλανδία και Γερμανία). Σε αυτούς τους αγώνες ο Γιοβάνοβιτς στον οποίο προέκυψαν θέματα με κάρτες (όπως με Σάλιακα και Ζαφείρη) ή τραυματισμούς (όπως με Κουρμπέλη και Ιωαννίδη) χρησιμοποιήθηκαν στο σύνολο 26 παίκτες.

Σε αυτήν την σειρά των αγώνων ο «Τσίμι» ήταν παίκτης - «κολώνα» για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο έμπειρος αριστερός μπακ ήταν για τα καλά ανεβασμένος σε αυτήν την αγωνιστική διαδικασία. Σε 6 αγώνες εκτός από την ασίστ που είχε με τη Σερβία κάλυψε 20.69 χλμ., είχε 2 τάκλιν και 12 ανακτήσεις μπάλας και είχε και ποσοστό στο 82.17% ακρίβεια στις μεταβιβάσεις.

Οι αριθμοί αυτών των παικτών

Γκολκίπερ

Τζολάκης: 450 λεπτά σε 5 αγώνες με 21 επεμβάσεις, 2 clean sheets και έχοντας δεχθεί 10 γκολ

Μανδάς: 90 λεπτά σε 1 αγώνα και χωρίς να δεχθεί γκολ

Αμυντικοί

Βαγιαννίδης: 152 λεπτά σε 3 αγώνες

Κουλιεράκης: 180 λεπτά σε 2 αγώνες

Μαυροπάνος: 527 λεπτά σε 6 αγώνες

Ρέτσος: 375 λεπτά σε 6 αγώνες

Ρότα: 180 λεπτά σε 2 αγώνες

Σάλιακας: 225 λεπτά σε 3 αγώνες

Μιχαηλίδης: 9 λεπτά σε 3 αγώνες

Τσιμίκας: 540 λεπτά σε 6 αγώνες με 1 ασίστ

Μέσοι

Κουτσουπιάς: 17 λεπτά σε έναν αγώνα

Κουρμπέλης: 279 λεπτά σε 4 αγώνες με 1 γκολ

Μπακασέτας: 55 λεπτά σε 2 αγώνες

Μουζακίτης: 22 λεπτά σε έναν αγώνα

Ανδρούτσος: 399 λεπτά σε 6 αγώνες

Ζαφείρης: 346 λεπτά σε 5 αγώνες

Τριάντης: 73 λεπτά σε έναν αγώνα

Επιθετικοί

Μασούρας: 223 λεπτά σε 5 αγώνες με 2 γκολ και 1 ασίστ

Τεττέη: 97 λεπτά σε 4 αγώνες

Ιωαννίδης: 282 λεπτά σε 5 αγώνες με 1 γκολ και 1 ασίστ

Δουβίκας: 110 λεπτά σε 4 αγώνες με 1 γκολ

Τζόλης: 350 λεπτά σε 5 αγώνες με 1 γκολ

Παυλίδης: 416 λεπτά σε 6 αγώνες με 2 ασίστ

Κωστούλας: 82 λεπτά σε 3 αγώνες

Καρέτσας: 420 λεπτά σε 6 αγώνες

Κυζιρίδης: 45 λεπτά σε έναν αγώνα

Στο μεταξύ όμως το Gazzetta έκανε το δικό του poll για να επιλέξετε το ποιόν θεωρείτε κορυφαίο της Ελλάδας σε αυτά τα ματς. Ιδού οι επιλογές.