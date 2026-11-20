Δείτε τα ζευγάρια των playoffs σε League A, League B και League C του Nations League.

Δίχως τη συμμετοχή της Ελλάδας, διεξήχθη την Παρασκευή (20/11) η κλήρωση των playoffs του Nations League, τόσο όσον αφορά στα προημιτελικά της League A, όσο και στην άνοδο/παραμονή μεταξύ των πρώτων τριών κατηγοριών.

Στους «8» της League A, τα ζευγάρια Ισπανία-Γαλλία και Νορβηγία-Αγγλία ανταμώνουν ξανά μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, με την Ολλανδία να αντιμετωπίζει την Πορτογαλία και το Βέλγιο τη Γερμανία.

Τα πρώτα ματς αναμένεται να διεξαχθούν μεταξύ 25-27 Μαρτίου, ενώ 28-30 Μαρτίου θα λάβουν χώρα οι ρεβάνς. Το δε Final Four, θα λάβει χώρα μεταξύ 9 και 13 Ιουνίου, σε μία από τις τέσσερις χώρες που θα εκπροσωπηθούν.

Προημιτελικά

Ισπανία-Γαλλία

Νορβηγία-Αγγλία

Ολλανδία-Πορτογαλία

Βέλγιο-Γερμανία

Playoffs League A/B

Βοσνία-Δανία

Ιρλανδία-Κροατία

Ουγγαρία-Σερβία

Σλοβενία-Ουαλία

Playoffs League B/C