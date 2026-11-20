Nations League: Αυτά είναι τα ζευγάρια των playoffs
Δίχως τη συμμετοχή της Ελλάδας, διεξήχθη την Παρασκευή (20/11) η κλήρωση των playoffs του Nations League, τόσο όσον αφορά στα προημιτελικά της League A, όσο και στην άνοδο/παραμονή μεταξύ των πρώτων τριών κατηγοριών.
Στους «8» της League A, τα ζευγάρια Ισπανία-Γαλλία και Νορβηγία-Αγγλία ανταμώνουν ξανά μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, με την Ολλανδία να αντιμετωπίζει την Πορτογαλία και το Βέλγιο τη Γερμανία.
Τα πρώτα ματς αναμένεται να διεξαχθούν μεταξύ 25-27 Μαρτίου, ενώ 28-30 Μαρτίου θα λάβουν χώρα οι ρεβάνς. Το δε Final Four, θα λάβει χώρα μεταξύ 9 και 13 Ιουνίου, σε μία από τις τέσσερις χώρες που θα εκπροσωπηθούν.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Προημιτελικά
- Ισπανία-Γαλλία
- Νορβηγία-Αγγλία
- Ολλανδία-Πορτογαλία
- Βέλγιο-Γερμανία
Playoffs League A/B
- Βοσνία-Δανία
- Ιρλανδία-Κροατία
- Ουγγαρία-Σερβία
- Σλοβενία-Ουαλία
Playoffs League B/C
- Κύπρος-Βόρεια Μακεδονία
- Νησιά Φερόε-Γεωργία
- Εσθονία-Ρουμανία
- Λευκορωσία-Ισραήλ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.