Δείτε τις οκτώ ομάδες που θα συμμετάσχουν στα προημιτελικά του Nations League, καθώς και πότε είναι η κλήρωση.

Η φάση των ομίλων του Nations League ολοκληρώθηκε, με τις οκτώ ομάδες που θα παλέψουν για να κατακτήσουν το τρόπαιο να γίνονται γνωστές. Η Νορβηγία ήταν αυτή που πήρε το όγδοο και τελευταίο εισιτήριο, καθώς επικράτησε 3-2 της Δανίας με ασύλληπτη ανατροπή στο σκανδιναβικό ντέρμπι και εξασφάλισε τη δεύτερη θέση του τετάρτου ομίλου της League A πίσω από την Πορτογαλία.

Τώρα, το βλέμμα στρέφεται στην κλήρωση των προημιτελικών, που θα γίνει την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου, στη μία το μεσημέρι, με τις ομάδες που βρίσκονταν στο ίδιο γκρουπ να μη δύνανται να πέσουν μαζί. Τα ματς θα είναι διπλά και η ρεβάνς θα γίνει στην έδρα των ισχυρών, με τα πρώτα να γίνονται μεταξύ 25 και 27 Μαρτίου και τα δεύτερα 28 με 30 του ίδιου μήνα. Οι νικητές θα περάσουν στο Final Four που θα γίνει μεταξύ 9 και 13 Ιουνίου και θα φιλοξενηθεί σε μία από τις τέσσερις χώρες που θα εκπροσωπηθούν.

Ισχυροί

Γαλλία

Γερμανία

Αγγλία

Πορτογαλία

Ανίσχυροι

Βέλγιο

Ολλανδία

Ισπανία

Νορβηγία

Παράλληλα, γνωστές έχουν γίνει και οι ομάδες των μπαράζ παραμονής/ανόδου μεταξύ League A και League B, καθώς και μεταξύ League B και League C. Στα μπαράζ Α/Β, οι ομάδες είναι οι εξής:

Ισχυροί

Δανία

Κροατία

Ουαλία

Σερβία

Ανίσχυροι

Σλοβενία

Βοσνία

Ουγγαρία

Ιρλανδία

Στα μπαράζ B/C, οι ομάδες που θα συμμετάσχουν είναι οι εξής:

Ισχυροί

Ισραήλ

Ρουμανία

Γεωργία

Βόρεια Μακεδονία

Ανίσχυροι